06 февраля 2022
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Пермяк решил наказать работодателя за вакцинацию. «Причинены нравственные страдания»

© Служба новостей «URA.RU»
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Нравственные страдания от вакцинации житель Кунгура оценил в 50 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Кунгуре (Пермский край) сотрудник одного из предприятий подал жалобу на своего работодателя. Поводом послужил внутренний приказ работодателя, который обязывает сотрудников вакцинироваться. 44-летний мужчина требовал признать документ незаконным, отмечая, что он не является нормативно-правовым актом РФ.

«Исковые требования мужчина мотивирует тем, что с 2013 года работал в одной из организаций, расположенной в городе Перми. По распоряжению его отстранили от работы с декабря 2021 в связи с отказом пройти обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для работников промышленных предприятий. В связи с неправомерными действиями ответчика мужчине причинены нравственные страдания, которые он оценил в 50 тысяч рублей», — сказано на сайте.

Суд указал, что проведение вакцинации на промпредприятиях проводится на основании постановления главного санитарного врача Пермского края. Он предусматривает вакцинацию не менее 80% сотрудников от списочного состава коллектива в срок до 1 декабря 2021 года.

В свою очередь, приказ, который пытался оспорить мужчина, издан в соответствии с указом губернатора края, постановлением Роспотребнадзора и федерального Минздрава. Суд не установил нарушений работодателем прав истца и отказал в удовлетворении исковых требований.

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В Кунгуре (Пермский край) сотрудник одного из предприятий подал жалобу на своего работодателя. Поводом послужил внутренний приказ работодателя, который обязывает сотрудников вакцинироваться. 44-летний мужчина требовал признать документ незаконным, отмечая, что он не является нормативно-правовым актом РФ. «Исковые требования мужчина мотивирует тем, что с 2013 года работал в одной из организаций, расположенной в городе Перми. По распоряжению его отстранили от работы с декабря 2021 в связи с отказом пройти обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для работников промышленных предприятий. В связи с неправомерными действиями ответчика мужчине причинены нравственные страдания, которые он оценил в 50 тысяч рублей», — сказано на сайте. Суд указал, что проведение вакцинации на промпредприятиях проводится на основании постановления главного санитарного врача Пермского края. Он предусматривает вакцинацию не менее 80% сотрудников от списочного состава коллектива в срок до 1 декабря 2021 года. В свою очередь, приказ, который пытался оспорить мужчина, издан в соответствии с указом губернатора края, постановлением Роспотребнадзора и федерального Минздрава. Суд не установил нарушений работодателем прав истца и отказал в удовлетворении исковых требований.
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