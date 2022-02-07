07 февраля 2022

В ХМАО идет резкое похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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По всей территории ХМАО синоптики предсказывают переменную облачность Фото:

В восточную часть ХМАО ночью 9 февраля придет резкое похолодание до -36 градусов. Об этом сообщает региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Температура ночью по западной половине 16—21 градусов ниже нуля, при прояснениях 24—29 мороза. По восточной половине 22—27 мороза, при прояснениях 31—36 ниже нуля», — говорится в прогнозе.

Днем в западной части региона ожидается от минус 11 до минус 16 градусов. В восточной половине округа местами от минус 19 до минус 24 градусов. По всей территории ХМАО синоптики предсказывают переменную облачность, юго-восточный ветер скоростью от 3 до 8 метров в секунду, в северо-западных районах пройдет небольшой снег.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в начале недели придут морозы до -31, на всей территории округа будет наблюдаться переменная облачность. Сервис «Яндекс-погода» прогнозировал солнечную погоду до конца недели в Сургуте и Нижневартовске.

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В восточную часть ХМАО ночью 9 февраля придет резкое похолодание до -36 градусов. Об этом сообщает региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Температура ночью по западной половине 16—21 градусов ниже нуля, при прояснениях 24—29 мороза. По восточной половине 22—27 мороза, при прояснениях 31—36 ниже нуля», — говорится в прогнозе. Днем в западной части региона ожидается от минус 11 до минус 16 градусов. В восточной половине округа местами от минус 19 до минус 24 градусов. По всей территории ХМАО синоптики предсказывают переменную облачность, юго-восточный ветер скоростью от 3 до 8 метров в секунду, в северо-западных районах пройдет небольшой снег. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в начале недели придут морозы до -31, на всей территории округа будет наблюдаться переменная облачность. Сервис «Яндекс-погода» прогнозировал солнечную погоду до конца недели в Сургуте и Нижневартовске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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