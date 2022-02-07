В ХМАО идет резкое похолодание

По всей территории ХМАО синоптики предсказывают переменную облачность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В восточную часть ХМАО ночью 9 февраля придет резкое похолодание до -36 градусов. Об этом сообщает региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Температура ночью по западной половине 16—21 градусов ниже нуля, при прояснениях 24—29 мороза. По восточной половине 22—27 мороза, при прояснениях 31—36 ниже нуля», — говорится в прогнозе.

Днем в западной части региона ожидается от минус 11 до минус 16 градусов. В восточной половине округа местами от минус 19 до минус 24 градусов. По всей территории ХМАО синоптики предсказывают переменную облачность, юго-восточный ветер скоростью от 3 до 8 метров в секунду, в северо-западных районах пройдет небольшой снег.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в начале недели придут морозы до -31, на всей территории округа будет наблюдаться переменная облачность. Сервис «Яндекс-погода» прогнозировал солнечную погоду до конца недели в Сургуте и Нижневартовске.