Владислав Камский стал новым лидером свердловского ОНФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководителем свердловского исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ, основатель — президент России Владимир Путин) стал Владислав Камский, экс-директор Уральского политехнического колледжа. Эту информацию URA.RU подтвердил сам новый лидер ячейки. До осени 2021 года исполком возглавляла Жанна Рябцева, ставшая депутатом Госдумы.

«Жизнь давно связывает меня с Народным фронтом. Начиная с 2019 года я был сопредседателем организации, соответственно, тонкости и специфика работы мне хорошо известны. Я прекрасно знаю аппарат, который работает сегодня. Естественно, по взаимодействию с ОНФ был в постоянной коммуникации с Жанной Анатольевной [Рябцевой]», — рассказал Владислав Камский.

Новый глава исполкома акцентировал, что под его руководством свердловские «фронтовики» продолжат заниматься начатыми соцпроектами. «Мы сегодня сфокусированы на социальной сфере, потому что здесь у людей возникает наибольшее количество проблем, боли, и здесь требуется активное участие Народного фронта», — пояснил он.

До июня 2021-го Камский возглавлял Уральский политехнический колледж. Тогда же там случился скандал со студентом Романом Щербаковым, которому снизили оценку за диплом из-за волос зеленого цвета. История стала обсуждаемой на федеральном уровне, за юношу заступался депутат Госдумы Антон Шипулин. Официально заявлялось, что Камский покинул свой пост за несколько дней до скандала, однако сотрудники колледжа утверждали, что на тот момент он еще был директором.

Прежний руководитель исполкома Жанна Рябцева сложила полномочия в 2021 году. По итогам выборов в Госдуму она стала депутатом от «Единой России» и объявила, что покидает исполком ОНФ. Одно время в качестве нового главы рассматривался начальник управления общественных связей УГМК Алексей Свалов, однако позднее от его кандидатуры отказались.

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