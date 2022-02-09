ФСБ задержала жителя Челябинска, угрожавшего терактами

Челябинца, обещавшего взрывы, задержали (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и Ставропольскому краю совместно с УМВД Ставрополья задержан житель Челябинска, угрожавший терактами по всей России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского УФСБ.

«Житель Челябинска осуществил более 20 анонимных сообщений об угрозах взрыва объектов социальной инфраструктуры в ряде регионов России. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 („Заведомо ложное сообщение об акте терроризма“) УК РФ», — заявили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в УФСБ, ложные террористические угрозы распространяются преступниками в целях дестабилизации обстановки в России. Ранее ФСБ России сообщило, что юношу из Киева считают причастным к массовому лжеминированию школ, больниц и других объектов в России, Белоруссии, ДНР, ЛНР.