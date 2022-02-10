Пермских школьников возвращают с удаленки

Пермские ребята вернутся в школы 14 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Режим дистанционного обучения в пермских школах, который ввели из-за эпидемии гриппа и ОРВИ, завершается. С 14 февраля школьники вернутся за парты, сообщили в мэрии.

«С понедельника школы и учреждения дополнительного образования вновь будут работать в обычном режиме», — указано на сайте администрации Перми. По данным Роспотребнадзора, в городе благодаря временному карантину удалось замедлить рост заболеваемости ОРВИ среди детей 7-14 лет на 19% по отношению к позапрошлой неделе.

На дистант пермских школьников сначала отправили с 3 по 9 февраля. Затем срок домашнего обучения продлили. Роспотребнадзор рекомендовал в этот время ограничить посещение детьми кинотеатров, ТЦ и других общественных мест.