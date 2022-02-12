12 февраля 2022

Сборная России по керлингу одержала третью победу на Олимпиаде

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Тренировка сборной Свердловской области по керлингу в Екатеринбург-ЭКСПО, керлинг
Россияне обыграли итальянцев со счетом 10:7 Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российские керлингисты одержали третью победу на групповом этапе Олимпийских Игр в Пекине. Они обыграли итальянцев со счетом 10:7.

«Завершаем матч против Италии со счетом 10:7 в нашу пользу. Поздравляем парней с этой важной победой», — пишет Олимпийский комитет России в своем telegram-канале.

На счету нашей сборной теперь — три победы (над Италией, Китаем и Данией) и два поражения (от США и Швейцарии). Следующими соперниками россиян станут шведы, игра состоится 14 февраля.

В составе российской команды на олимпийском турнире выступают Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной). На групповом этапе сражаются 10 команд. Лучшие четыре проходят в полуфинал. Россия на данный момент занимает четвертое место вместе с командой Канады. Финал состязаний по керлингу состоится 19 февраля.

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Российские керлингисты одержали третью победу на групповом этапе Олимпийских Игр в Пекине. Они обыграли итальянцев со счетом 10:7. «Завершаем матч против Италии со счетом 10:7 в нашу пользу. Поздравляем парней с этой важной победой», — пишет Олимпийский комитет России в своем telegram-канале. На счету нашей сборной теперь — три победы (над Италией, Китаем и Данией) и два поражения (от США и Швейцарии). Следующими соперниками россиян станут шведы, игра состоится 14 февраля. В составе российской команды на олимпийском турнире выступают Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной). На групповом этапе сражаются 10 команд. Лучшие четыре проходят в полуфинал. Россия на данный момент занимает четвертое место вместе с командой Канады. Финал состязаний по керлингу состоится 19 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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