Готовившего отравление работников ОПК отправили в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд отправил в психбольницу готовившего отравление работников ОПК в Ярославле
Суд отправил в психбольницу готовившего отравление работников ОПК в Ярославле Фото:

Суд постановил перевести ранее арестованного жителя Ярославля, проходящего по делу о подготовке отравления сотрудников оборонного предприятия, из следственного изолятора в медицинское учреждение, где ему окажут психиатрическую помощь в стационарных условиях. Об этом сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

«По решению суда обвиняемый из СИЗО помещен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях», — заявила РИА Новости Козлова. Она подчеркнула, что мера пресечения была изменена в связи с выводами судебной экспертизы о состоянии здоровья обвиняемого.

Ранее суд продлил арест мужчине, 1984 года рождения, до 7 сентября. В январе ФСБ заявила о предотвращении попытки теракта, который, по данным ведомства, планировался украинскими спецслужбами с использованием токсических веществ против сотрудников оборонного предприятия в Ярославской области. Исполнителем, как утверждается, являлся гражданин России, который был задержан.

По информации ФСБ, подозреваемый намеревался добавить химическое вещество, представляющее опасность для дыхательных путей и способное привести к летальному исходу, в вентиляционные системы автомобилей работников предприятия. Отмечается, что его действия координировались с территории Украины посредством мессенджеров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд постановил перевести ранее арестованного жителя Ярославля, проходящего по делу о подготовке отравления сотрудников оборонного предприятия, из следственного изолятора в медицинское учреждение, где ему окажут психиатрическую помощь в стационарных условиях. Об этом сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. «По решению суда обвиняемый из СИЗО помещен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях», — заявила РИА Новости Козлова. Она подчеркнула, что мера пресечения была изменена в связи с выводами судебной экспертизы о состоянии здоровья обвиняемого. Ранее суд продлил арест мужчине, 1984 года рождения, до 7 сентября. В январе ФСБ заявила о предотвращении попытки теракта, который, по данным ведомства, планировался украинскими спецслужбами с использованием токсических веществ против сотрудников оборонного предприятия в Ярославской области. Исполнителем, как утверждается, являлся гражданин России, который был задержан. По информации ФСБ, подозреваемый намеревался добавить химическое вещество, представляющее опасность для дыхательных путей и способное привести к летальному исходу, в вентиляционные системы автомобилей работников предприятия. Отмечается, что его действия координировались с территории Украины посредством мессенджеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...