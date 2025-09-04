Готовившего отравление работников ОПК отправили в больницу

Суд постановил перевести ранее арестованного жителя Ярославля, проходящего по делу о подготовке отравления сотрудников оборонного предприятия, из следственного изолятора в медицинское учреждение, где ему окажут психиатрическую помощь в стационарных условиях. Об этом сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
«По решению суда обвиняемый из СИЗО помещен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях», — заявила РИА Новости Козлова. Она подчеркнула, что мера пресечения была изменена в связи с выводами судебной экспертизы о состоянии здоровья обвиняемого.
Ранее суд продлил арест мужчине, 1984 года рождения, до 7 сентября. В январе ФСБ заявила о предотвращении попытки теракта, который, по данным ведомства, планировался украинскими спецслужбами с использованием токсических веществ против сотрудников оборонного предприятия в Ярославской области. Исполнителем, как утверждается, являлся гражданин России, который был задержан.
По информации ФСБ, подозреваемый намеревался добавить химическое вещество, представляющее опасность для дыхательных путей и способное привести к летальному исходу, в вентиляционные системы автомобилей работников предприятия. Отмечается, что его действия координировались с территории Украины посредством мессенджеров.
