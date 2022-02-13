В Подмосковье почти 40 человек остались без жилья из-за пожара

13 февраля 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

Четыре семьи расселили во временное жилье Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из-за пожара в многоквартирном доме в Орехово-Зуево почти 40 человек остались без жилья. Среди пострадавших — несовершеннолетние. «Всего в доме зарегистрированы 85 человек, по факту проживают 38 граждан, в том числе 15 детей в возрасте от одного до 18 лет. Четыре семьи были расселены в квартирах маневренного фонда, остальные — у родственников. Организовано обеспечение одеждой, мебелью», — приводит информацию издание «Подмосковье сегодня». Жилой дом загорелся на улице Ленина — когда прибыли пожарные, у здания горела крыша. В итоге пожар был локализован на площади девятьсот квадратных метров. Отмечается также, что все потерпевшие получат материальную помощь. Ее начнут оформлять с 13 февраля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за пожара в многоквартирном доме в Орехово-Зуево почти 40 человек остались без жилья. Среди пострадавших — несовершеннолетние. «Всего в доме зарегистрированы 85 человек, по факту проживают 38 граждан, в том числе 15 детей в возрасте от одного до 18 лет. Четыре семьи были расселены в квартирах маневренного фонда, остальные — у родственников. Организовано обеспечение одеждой, мебелью», — приводит информацию издание «Подмосковье сегодня». Жилой дом загорелся на улице Ленина — когда прибыли пожарные, у здания горела крыша. В итоге пожар был локализован на площади девятьсот квадратных метров. Отмечается также, что все потерпевшие получат материальную помощь. Ее начнут оформлять с 13 февраля.