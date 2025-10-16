Россиянам анонсировали концерты зарубежных звезд в 2026 году

В 2026 году Россию с концертами могут посетить не менее двадцати зарубежных звезд. Об этом рассказала гендиректор и основатель концертного агентства Say Agency Анна Субчева.
«В следующем году мы планируем провести 20–30 концертов в жанрах от поп до рока, не забывая и наш любимый рэп», — передает слова Субчевой газета «Известия». Она добавила, что ряд артистов, таких как рэпер Xzibit, группа Hollywood Undead и турецкий певец Эмре Алтуг, уже подтвердили свои выступления, а организаторы планируют десятки шоу, в том числе и на стадионах.
Как отметили в концертных агентствах, достигнуть таких договоренностей удалось благодаря длительной работе по установлению доверительных отношений с иностранными представителями. По словам промоутеров, многие артисты изначально испытывают определенные тревоги перед гастролями, однако их отношение кардинально меняется после знакомства с местной публикой.
Представители индустрии подчеркнули, что у приезжих звезд возникает своеобразный диссонанс, поскольку они сталкиваются с неожиданно теплым приемом и огромной отдачей от российских зрителей, которая, по их словам, не сравнится ни с одной другой страной. После таких выступлений, как утверждается, многие артисты не хотят уезжать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.