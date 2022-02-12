СК раскрыл основную версию стрельбы в Среднеуральске

Одним из вероятных мотивов мужчины, которого подозревают в убийстве жены в Среднеуральске (Свердловская область), мог стать бытовой конфликт на почве злоупотребления алкоголя. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Свердловской области Александр Шульга.
«В качестве основной версии рассматривается бытовой конфликт на фоне злоупотребления подозреваемым спиртного», — сообщают в СК РФ по региону. Следователи уточняют, что стрелявшего мужчину отправят на психиатрическую экспертизу.
В Среднеуральске мужчина открыл стрельбу в своей квартире на Советской улице днем 13 февраля. Изначально в дежурную часть отдела полиции №28 города Среднеуральска поступило сообщение от знакомого подозреваемого мужчины, который рассказал о том, что мужчина застрелил свою жену. Полиция оцепила микрорайон и начала переговоры со стрелявшим мужчиной. Спустя два часа, подозреваемый сдался правоохранительным органам. Также была информация о стрельбе мужчины из окна квартиры по прохожим на улице, но полиция этот факт опровергла, заявив, что выстрела было два — смертельное ранение женщины и выстрел в шкаф.
Одним из вероятных мотивов мужчины, которого подозревают в убийстве жены в Среднеуральске (Свердловская область), мог стать бытовой конфликт на почве злоупотребления алкоголя. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Свердловской области Александр Шульга. «В качестве основной версии рассматривается бытовой конфликт на фоне злоупотребления подозреваемым спиртного», — сообщают в СК РФ по региону. Следователи уточняют, что стрелявшего мужчину отправят на психиатрическую экспертизу. В Среднеуральске мужчина открыл стрельбу в своей квартире на Советской улице днем 13 февраля. Изначально в дежурную часть отдела полиции №28 города Среднеуральска поступило сообщение от знакомого подозреваемого мужчины, который рассказал о том, что мужчина застрелил свою жену. Полиция оцепила микрорайон и начала переговоры со стрелявшим мужчиной. Спустя два часа, подозреваемый сдался правоохранительным органам. Также была информация о стрельбе мужчины из окна квартиры по прохожим на улице, но полиция этот факт опровергла, заявив, что выстрела было два — смертельное ранение женщины и выстрел в шкаф.