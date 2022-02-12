СК раскрыл основную версию стрельбы в Среднеуральске

13 февраля 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

Выстрелы прогремели в середине дня 13 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одним из вероятных мотивов мужчины, которого подозревают в убийстве жены в Среднеуральске (Свердловская область), мог стать бытовой конфликт на почве злоупотребления алкоголя. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Свердловской области Александр Шульга. «В качестве основной версии рассматривается бытовой конфликт на фоне злоупотребления подозреваемым спиртного», — сообщают в СК РФ по региону. Следователи уточняют, что стрелявшего мужчину отправят на психиатрическую экспертизу. В Среднеуральске мужчина открыл стрельбу в своей квартире на Советской улице днем 13 февраля. Изначально в дежурную часть отдела полиции №28 города Среднеуральска поступило сообщение от знакомого подозреваемого мужчины, который рассказал о том, что мужчина застрелил свою жену. Полиция оцепила микрорайон и начала переговоры со стрелявшим мужчиной. Спустя два часа, подозреваемый сдался правоохранительным органам. Также была информация о стрельбе мужчины из окна квартиры по прохожим на улице, но полиция этот факт опровергла, заявив, что выстрела было два — смертельное ранение женщины и выстрел в шкаф. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Одним из вероятных мотивов мужчины, которого подозревают в убийстве жены в Среднеуральске (Свердловская область), мог стать бытовой конфликт на почве злоупотребления алкоголя. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Свердловской области Александр Шульга. «В качестве основной версии рассматривается бытовой конфликт на фоне злоупотребления подозреваемым спиртного», — сообщают в СК РФ по региону. Следователи уточняют, что стрелявшего мужчину отправят на психиатрическую экспертизу. В Среднеуральске мужчина открыл стрельбу в своей квартире на Советской улице днем 13 февраля. Изначально в дежурную часть отдела полиции №28 города Среднеуральска поступило сообщение от знакомого подозреваемого мужчины, который рассказал о том, что мужчина застрелил свою жену. Полиция оцепила микрорайон и начала переговоры со стрелявшим мужчиной. Спустя два часа, подозреваемый сдался правоохранительным органам. Также была информация о стрельбе мужчины из окна квартиры по прохожим на улице, но полиция этот факт опровергла, заявив, что выстрела было два — смертельное ранение женщины и выстрел в шкаф.