Стрельба произошла 13 февраля в одной из квартир жилого дома в Среднеуральске. Подозреваемый мужчина выстрелил сначала в свою супругу, а затем — в шкаф. Двор оцепили полицейские. В результате двухчасовых переговоров им удалось убедить мужчину сдаться.
Предварительно известно, что выстрелы производились из пятизарядного охотничьего ружья МЦ-2112. Оно зарегистрировано. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Причина убийства выясняется. Основная версия — бытовой конфликт.
Из квартиры жилого дома по улице Советская в Среднеуральске (Свердловская область) вынесли тело убитой во время стрельбы женщины. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Тело вынесли двое мужчин. Погрузили в автомобиль и уехали», — передает корреспондент. Стрельба произошла 13 февраля в одной из квартир жилого дома в Среднеуральске. Подозреваемый мужчина выстрелил сначала в свою супругу, а затем — в шкаф. Двор оцепили полицейские. В результате двухчасовых переговоров им удалось убедить мужчину сдаться. Предварительно известно, что выстрелы производились из пятизарядного охотничьего ружья МЦ-2112. Оно зарегистрировано. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Причина убийства выясняется. Основная версия — бытовой конфликт.