12 февраля 2022
11 февраля 2022

Тело убитой вынесли из квартиры в Среднеуральске после стрельбы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ул. Советская. Среднеуральск
Стрельба произошла 13 февраля в одной из квартир жилого дома в Среднеуральске Фото:

Из квартиры жилого дома по улице Советская в Среднеуральске (Свердловская область) вынесли тело убитой во время стрельбы женщины. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Тело вынесли двое мужчин. Погрузили в автомобиль и уехали», — передает корреспондент.

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Стрельба произошла 13 февраля в одной из квартир жилого дома в Среднеуральске. Подозреваемый мужчина выстрелил сначала в свою супругу, а затем — в шкаф. Двор оцепили полицейские. В результате двухчасовых переговоров им удалось убедить мужчину сдаться.

Предварительно известно, что выстрелы производились из пятизарядного охотничьего ружья МЦ-2112. Оно зарегистрировано. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Причина убийства выясняется. Основная версия — бытовой конфликт.

ул. Советская. Среднеуральск
Фото:

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Из квартиры жилого дома по улице Советская в Среднеуральске (Свердловская область) вынесли тело убитой во время стрельбы женщины. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Тело вынесли двое мужчин. Погрузили в автомобиль и уехали», — передает корреспондент. Стрельба произошла 13 февраля в одной из квартир жилого дома в Среднеуральске. Подозреваемый мужчина выстрелил сначала в свою супругу, а затем — в шкаф. Двор оцепили полицейские. В результате двухчасовых переговоров им удалось убедить мужчину сдаться. Предварительно известно, что выстрелы производились из пятизарядного охотничьего ружья МЦ-2112. Оно зарегистрировано. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Причина убийства выясняется. Основная версия — бытовой конфликт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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