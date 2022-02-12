Оружие, из которого велась стрельба в Среднеуральске
Днем 13 февраля житель Среднеуральска (Свердловская область) устроил стрельбу в квартире дома по улице Советская. Прибывшие на место сотрудники полиции увидели лежащее на полу прикрытое одеялом тело супруги подозреваемого. Как происходили события, в материале URA.RU.
- Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть отдела полиции № 28 города Среднеуральска 13 февраля в 13:12 часов по местному времени. Звонил знакомый подозреваемого. Он же сообщил, что мужчина убил свою супругу.
- Правоохранительные органы отправились на место.
- Микрорайон оцепили. В оцеплении задействовали порядка 60 полицейских.
- В соцсетях стали появляться видео, на которых было видно, что во дворе находятся полицейские. В это же время в СМИ появилась информация, что подозреваемый устроил стрельбу по прохожим.
- Переговоры с мужчиной, который устроил стрельбу, длились два часа. После чего мужчину удалось задержать.
- При задержании мужчина не оказывал сопротивление силовикам.
- Полицейские зашли в квартиру, где производились выстрелы. Здесь они обнаружили тело убитой — супругу задержанного. Это женщина 1956 года рождения.
- Стрелявший мужчина — пенсионер — 1954 года рождения. Находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Доставлен в территориальный ОВД.
- Предварительно известно, что выстрелы производились из пятизарядного охотничьего ружья МЦ-2112. Оно зарегистрировано. Оружие изъято.
- В полиции опровергли информацию о том, что подозреваемый стрелял из окна по прохожим, отметив, что прозвучало только два выстрела — в женщину и шкаф.
- Полицейское оцепление в микрорайоне ЧП было снято.
- Тело умершей направлено на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Причина убийства выясняется. Основная версия — бытовой конфликт.
Стрельба велась в квартире на первом этаже, где горит свет
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