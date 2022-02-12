12 февраля 2022
11 февраля 2022

Умер бывший главный фтизиатр Пермского края

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Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
Пермь прощается с бывшим главным фтизиатром Прикамья Фото:

В Перми скончался бывший главный врач регионального противотуберкулезного диспансера, главный внештатный фтизиатр Пермского края Валерий Рейхардт. Смерть наступила 11 февраля, на 78 году жизни заслуженного врача РФ, сообщили в Клиническом фтизиопульмонологическом медицинском центре Прикамья.

«С прискорбием сообщаем, что скончался Рейхардт Валерий Владимирович. Коллектив ГБУЗ ПК „Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр“ выражает глубокие соболезнования родным и близким, всем кто знал и любил Валерия Владимировича. Он принадлежал к тому поколению людей, на которых держится жизнь. Он являлся золотым фондом учреждения, его гордостью и доблестью», — говорится на сайте учреждения.

Валерий Рейхардт пришел в диспансер в 1971 году и проработал в нем 47 лет. 20 из них он был заместителем главного врача по лечебной работе, а с 2002 по 2016 годы возглавлял больницу. Рейхардт — врач высшей квалификации, главный внештатный фтизиатр Пермского края, координировал работу всей фтизиатрической службы региона. Награжден знаком «Отличник здравоохранения» и медалью «За заслуги перед Отечественным здравоохранением».

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В Перми скончался бывший главный врач регионального противотуберкулезного диспансера, главный внештатный фтизиатр Пермского края Валерий Рейхардт. Смерть наступила 11 февраля, на 78 году жизни заслуженного врача РФ, сообщили в Клиническом фтизиопульмонологическом медицинском центре Прикамья. «С прискорбием сообщаем, что скончался Рейхардт Валерий Владимирович. Коллектив ГБУЗ ПК „Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр“ выражает глубокие соболезнования родным и близким, всем кто знал и любил Валерия Владимировича. Он принадлежал к тому поколению людей, на которых держится жизнь. Он являлся золотым фондом учреждения, его гордостью и доблестью», — говорится на сайте учреждения. Валерий Рейхардт пришел в диспансер в 1971 году и проработал в нем 47 лет. 20 из них он был заместителем главного врача по лечебной работе, а с 2002 по 2016 годы возглавлял больницу. Рейхардт — врач высшей квалификации, главный внештатный фтизиатр Пермского края, координировал работу всей фтизиатрической службы региона. Награжден знаком «Отличник здравоохранения» и медалью «За заслуги перед Отечественным здравоохранением».
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