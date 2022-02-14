Эпидемиолог объяснил причины «скачков» заболеваемости COVID-19

График прироста заболеваний коронавирусом в России каждый день «скачет», понижаясь или повышаясь из-за разных технических факторов. Об этом заявил академик РАН, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский.
«У нас может быть чисто технически такой подъем в середине недели, когда приходят результаты обследований, проведенных в понедельник и вторник, — тех, которые не были сделаны в субботу и воскресенье», — рассказал Вадим Покровский в интервью радио Sputnik. Эпидемиолог добавил, что всплески заболеваемости также зависят от дня недели: в выходные, как правило, делается меньше обследований.
«Создается впечатление, что имеются скачки заболеваемости, но они могут быть связаны с тем, что вирусу нужно какое-то время, чтобы начать распространяться в том или ином регионе», — считает эксперт. По его словам, на это влияет фактор времени и большая территория России, потому количество заболеваний коронавирусом во всех регионах разное.
График прироста заболеваний коронавирусом в России каждый день «скачет», понижаясь или повышаясь из-за разных технических факторов. Об этом заявил академик РАН, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский. «У нас может быть чисто технически такой подъем в середине недели, когда приходят результаты обследований, проведенных в понедельник и вторник, — тех, которые не были сделаны в субботу и воскресенье», — рассказал Вадим Покровский в интервью радио Sputnik. Эпидемиолог добавил, что всплески заболеваемости также зависят от дня недели: в выходные, как правило, делается меньше обследований. «Создается впечатление, что имеются скачки заболеваемости, но они могут быть связаны с тем, что вирусу нужно какое-то время, чтобы начать распространяться в том или ином регионе», — считает эксперт. По его словам, на это влияет фактор времени и большая территория России, потому количество заболеваний коронавирусом во всех регионах разное. Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU заявил, что в стране наступил пик пятой волны пандемии коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что в столице прошел пик заболеваний «Омикроном».