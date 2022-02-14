Эпидемиолог объяснил причины «скачков» заболеваемости COVID-19

15 февраля 2022 в 06:54 Размер текста - 17 +

«Скачки» заболеваемости COVID-19 в РФ можно объяснить ее большой территорией, заявил Вадим Покровский Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 График прироста заболеваний коронавирусом в России каждый день «скачет», понижаясь или повышаясь из-за разных технических факторов. Об этом заявил академик РАН, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский. «У нас может быть чисто технически такой подъем в середине недели, когда приходят результаты обследований, проведенных в понедельник и вторник, — тех, которые не были сделаны в субботу и воскресенье», — рассказал Вадим Покровский в интервью радио Sputnik. Эпидемиолог добавил, что всплески заболеваемости также зависят от дня недели: в выходные, как правило, делается меньше обследований. «Создается впечатление, что имеются скачки заболеваемости, но они могут быть связаны с тем, что вирусу нужно какое-то время, чтобы начать распространяться в том или ином регионе», — считает эксперт. По его словам, на это влияет фактор времени и большая территория России, потому количество заболеваний коронавирусом во всех регионах разное. Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU заявил, что в стране наступил пик пятой волны пандемии коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что в столице прошел пик заболеваний «Омикроном». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

График прироста заболеваний коронавирусом в России каждый день «скачет», понижаясь или повышаясь из-за разных технических факторов. Об этом заявил академик РАН, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский. «У нас может быть чисто технически такой подъем в середине недели, когда приходят результаты обследований, проведенных в понедельник и вторник, — тех, которые не были сделаны в субботу и воскресенье», — рассказал Вадим Покровский в интервью радио Sputnik. Эпидемиолог добавил, что всплески заболеваемости также зависят от дня недели: в выходные, как правило, делается меньше обследований. «Создается впечатление, что имеются скачки заболеваемости, но они могут быть связаны с тем, что вирусу нужно какое-то время, чтобы начать распространяться в том или ином регионе», — считает эксперт. По его словам, на это влияет фактор времени и большая территория России, потому количество заболеваний коронавирусом во всех регионах разное. Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU заявил, что в стране наступил пик пятой волны пандемии коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что в столице прошел пик заболеваний «Омикроном».