14 февраля 2022

Мэр Екатеринбурга недоволен, как исполнили его обещание об уборке

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, тротуар, снег, зима, город екатеринбург
Мэр не стал выделять территории, убранные хуже всего, добавил собеседник Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов остался недоволен тем, как подчиненные исполнили его обещание убрать город от снега к утру 14 февраля. По данным URA.RU, в понедельник на совещании градоначальник заявил, что оценивает работу профильных служб средне.

О том, что екатеринбуржцы утром 14 февраля «поедут на работу по вычищенным дорогам», Орлов сказал корреспонденту URA.RU днем 12 февраля (перед этим в городе прошли сильные снегопады). В течение выходных Орлов объезжал город с проверкой, поделился источник агентства в мэрии.

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«А в понедельник утром глава дал понять, что, по его оценке, результат весьма средний. Нужно лучше работать», — передал источник.

При этом пресс-служба мэрии 14 февраля приводила другой комментарий Орлова с совещания: «Необходимо продолжить расчистку и уборку улиц от выпавшего накануне снега. Останавливаться ни в коем случае нельзя: мы задали достаточно высокую планку в уборке и ей нужно соответствовать». Накануне, 13 февраля, выпало 72% от февральской нормы осадков.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов остался недоволен тем, как подчиненные исполнили его обещание убрать город от снега к утру 14 февраля. По данным URA.RU, в понедельник на совещании градоначальник заявил, что оценивает работу профильных служб средне. О том, что екатеринбуржцы утром 14 февраля «поедут на работу по вычищенным дорогам», Орлов сказал корреспонденту URA.RU днем 12 февраля (перед этим в городе прошли сильные снегопады). В течение выходных Орлов объезжал город с проверкой, поделился источник агентства в мэрии. «А в понедельник утром глава дал понять, что, по его оценке, результат весьма средний. Нужно лучше работать», — передал источник. При этом пресс-служба мэрии 14 февраля приводила другой комментарий Орлова с совещания: «Необходимо продолжить расчистку и уборку улиц от выпавшего накануне снега. Останавливаться ни в коем случае нельзя: мы задали достаточно высокую планку в уборке и ей нужно соответствовать». Накануне, 13 февраля, выпало 72% от февральской нормы осадков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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