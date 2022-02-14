Мэр Екатеринбурга недоволен, как исполнили его обещание об уборке 15 февраля 2022 в 14:33 Размер текста - 17 + Мэр не стал выделять территории, убранные хуже всего, добавил собеседник Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов остался недоволен тем, как подчиненные исполнили его обещание убрать город от снега к утру 14 февраля. По данным URA.RU, в понедельник на совещании градоначальник заявил, что оценивает работу профильных служб средне. О том, что екатеринбуржцы утром 14 февраля «поедут на работу по вычищенным дорогам», Орлов сказал корреспонденту URA.RU днем 12 февраля (перед этим в городе прошли сильные снегопады). В течение выходных Орлов объезжал город с проверкой, поделился источник агентства в мэрии. Новость по теме Мэр Екатеринбурга дал службам 40 часов на уборку города от снега «А в понедельник утром глава дал понять, что, по его оценке, результат весьма средний. Нужно лучше работать», — передал источник. При этом пресс-служба мэрии 14 февраля приводила другой комментарий Орлова с совещания: «Необходимо продолжить расчистку и уборку улиц от выпавшего накануне снега. Останавливаться ни в коем случае нельзя: мы задали достаточно высокую планку в уборке и ей нужно соответствовать». Накануне, 13 февраля, выпало 72% от февральской нормы осадков. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов остался недоволен тем, как подчиненные исполнили его обещание убрать город от снега к утру 14 февраля. По данным URA.RU, в понедельник на совещании градоначальник заявил, что оценивает работу профильных служб средне. О том, что екатеринбуржцы утром 14 февраля «поедут на работу по вычищенным дорогам», Орлов сказал корреспонденту URA.RU днем 12 февраля (перед этим в городе прошли сильные снегопады). В течение выходных Орлов объезжал город с проверкой, поделился источник агентства в мэрии. «А в понедельник утром глава дал понять, что, по его оценке, результат весьма средний. Нужно лучше работать», — передал источник. При этом пресс-служба мэрии 14 февраля приводила другой комментарий Орлова с совещания: «Необходимо продолжить расчистку и уборку улиц от выпавшего накануне снега. Останавливаться ни в коем случае нельзя: мы задали достаточно высокую планку в уборке и ей нужно соответствовать». Накануне, 13 февраля, выпало 72% от февральской нормы осадков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям