Прокуратура занялась забастовкой рабочих в челябинском поселке

Со стороны работодателя выявлены нарушения трудового законодательства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области взяла под контроль дело о забастовке рабочих очистных сооружений в Брединском районе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, при проверке выявлены факты нарушения трудового законодательства со стороны работодателя ООО «УТЭИС».

«С восемью работниками очистных сооружений заключены трудовые договоры, в которых отсутствуют даты их заключения. Также установлены факты выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда за январь 2022 года, допущены нарушения сроков выплаты заработной платы за текущий год», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве добавили, что генеральному директору ООО «УТЭИС» Константину Мячикову поручено устранить нарушения трудового законодательства. Также ему необходимо решить вопрос с выплатой зарплаты и компенсаций на нарушение ее сроков.

Скандал между работниками и работодателем случился на почве задержек заработной платы. Сотрудники очистных сооружений в Брединском районе устроили забастовку и перестали выходить на работу. На водоснабжение района это не повлияло, однако в местной администрации считают позицию сотрудников недопустимой.

URA.RU пыталось связаться с компанией ООО «УТЭИС». По номерам из открытых источников это сделать не удалось. По словам сотрудников, которые устроили забастовку, предприятие набирает новый штат.

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