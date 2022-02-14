В челябинском поселке идет забастовка на очистных сооружениях

Рабочие перестали выходить на работу с 14 февраля (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Бреды (Челябинская область) работники водоочистных сооружений с 14 февраля устроили забастовку, и не вышли на работу. Эту информацию подтвердили в администрации района, но отметили, что вода в поселке подается.

«Спустя месяц работы в новой организации ООО „УТЭИС“, заработную плату работникам не выплатили, сославшись на то, что организация только начала работать, и денежных средств пока нет. Но ситуация не изменилась и спустя три месяца работы. Владелец то на три тысячи зарплату урежет, то премии лишит. С 14 февраля 2022 года все сотрудники водоочистной станции не вышли на свои рабочие места», — сообщил URA.RU начальник станции водоочистки Кувандык Тугумбаев.

Начальник очистных сооружений добавил, что 13 февраля, за день перед забастовкой, вода была подана на социально-значимые объекты: больницы, детские сады, школы. Однако на часть жителей поселка воды не хватило. Что сейчас происходит на станции Тугумбаеву неизвестно. Но водоснабжение возобновили.

URA.RU пыталось связаться с компанией ООО «УТЭИС». По номерам из открытых источников это сделать не удалось. В администрации района URA.RU заявили, что считают недопустимой позицию сотрудников, сознательно подвергающих риску нормальное функционирование очистных. По словам главы района Николая Плохих, водоснабжение в поселке не нарушено. Сейчас ведется поиск сотрудников, готовых к выполнению обязанностей в случае отказа от выполнения работы инициаторами обращения.

Николай Плохих возглавил район в 2020 году. До этого в прошлом работники очистных сооружений уже демонстрировали подобные действия. Тогда условия выдвигались бывшему главе района Сергею Воробьеву.

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