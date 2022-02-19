В Перми началась проверка из-за убийства дикого животного

Природоохранная прокуратура даст оценку действиям охотников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Природоохранная межрайонная прокуратура организовала проверку по факту публикации в интернете видео, где запечатлено жестокое обращение с дикой енотовидной собакой. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Прокуратуры Пермского края.

В сообществе «Фонд защиты животных „Дорога Домой“ Салехард» в социальной сети «ВКонтакте» появились кадры, на которых охотники на машине с пермскими номерами намеренно переезжают колесом голову дикой енотовидной собаки, а потом выбрасывают тело в сугроб. «Природоохранная прокуратура даст правовую оценку надлежащего исполнения требований ФЗ „Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов“», — пояснили в надзорном ведомстве.

Кроме того, в прокуратуре оценят действия охотников на видео с точки зрения наличия или отсутствия уголовно-наказуемых деяний. В минприроды подтвердили, что мужчина на видео — охотник из Очера.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Перми на карантине сыграл в боулинг кошкой. Видеозапись оказалась в соцсетях, мужчине начали поступать сообщения с угрозами.