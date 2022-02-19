19 февраля 2022
18 февраля 2022

В Перми началась проверка из-за убийства дикого животного

© Служба новостей «URA.RU»
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Московский зоопарк. Москва, животные, енот-полоскун
Природоохранная прокуратура даст оценку действиям охотников Фото:

Природоохранная межрайонная прокуратура организовала проверку по факту публикации в интернете видео, где запечатлено жестокое обращение с дикой енотовидной собакой. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Прокуратуры Пермского края.

В сообществе «Фонд защиты животных „Дорога Домой“ Салехард» в социальной сети «ВКонтакте» появились кадры, на которых охотники на машине с пермскими номерами намеренно переезжают колесом голову дикой енотовидной собаки, а потом выбрасывают тело в сугроб. «Природоохранная прокуратура даст правовую оценку надлежащего исполнения требований ФЗ „Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов“», — пояснили в надзорном ведомстве.

Кроме того, в прокуратуре оценят действия охотников на видео с точки зрения наличия или отсутствия уголовно-наказуемых деяний. В минприроды подтвердили, что мужчина на видео — охотник из Очера.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Перми на карантине сыграл в боулинг кошкой. Видеозапись оказалась в соцсетях, мужчине начали поступать сообщения с угрозами.

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Природоохранная межрайонная прокуратура организовала проверку по факту публикации в интернете видео, где запечатлено жестокое обращение с дикой енотовидной собакой. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Прокуратуры Пермского края. В сообществе «Фонд защиты животных „Дорога Домой“ Салехард» в социальной сети «ВКонтакте» появились кадры, на которых охотники на машине с пермскими номерами намеренно переезжают колесом голову дикой енотовидной собаки, а потом выбрасывают тело в сугроб. «Природоохранная прокуратура даст правовую оценку надлежащего исполнения требований ФЗ „Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов“», — пояснили в надзорном ведомстве. Кроме того, в прокуратуре оценят действия охотников на видео с точки зрения наличия или отсутствия уголовно-наказуемых деяний. В минприроды подтвердили, что мужчина на видео — охотник из Очера. Ранее URA.RU сообщало, что житель Перми на карантине сыграл в боулинг кошкой. Видеозапись оказалась в соцсетях, мужчине начали поступать сообщения с угрозами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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