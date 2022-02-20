В двух челябинских муниципалитетах сменили руководство «ЕР»

В челябинской ЕР продолжается процесс кадровых перестановок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Муниципальные организации «Единой России» в Троицке и Катав-Ивановском районе возглавили спикер горсобрания Василий Хасанов и глава района Николай Шиманович. Об этом сообщили URA.RU 21 февраля в региональном исполкоме партии.

«В Троицке сейчас глава города не может руководить отделением, поскольку его членство в партии приостановлено. Поэтому избран Хасанов», — подтвердил URA.RU курирующий данный муниципалитет вице-губернатор Алексей Фартыгин.

«В Катав-Ивановском районе местным отделением ЕР теперь руководит глава муниципалитета Николай Шиманович. За него было отдано абсолютное большинство голосов — 42 против двух», — сообщил URA.RU куратор территории вице-губернатор Станислав Мошаров.

Схожие процессы идут и в других муниципалитетах Челябинской области, включая столицу региона. Установку на совмещение управления городами и районами, а также руководства местными организациями ЕР дал губернатор Алексей Текслер, возглавивший областную ЕР. Окончательно все решится после областной отчетно-выборной конференции 28 февраля, где будут закреплены кадровые перестановки.