20 февраля 2022
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В двух челябинских муниципалитетах сменили руководство «ЕР»

© Служба новостей «URA.RU»
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Региональное отделение партии Единая Россия вручило автомобили неотложной помощи челябинским больницам. Челябинск, единая россия, медведь единая россия
В челябинской ЕР продолжается процесс кадровых перестановок Фото:

Муниципальные организации «Единой России» в Троицке и Катав-Ивановском районе возглавили спикер горсобрания Василий Хасанов и глава района Николай Шиманович. Об этом сообщили URA.RU 21 февраля в региональном исполкоме партии.

«В Троицке сейчас глава города не может руководить отделением, поскольку его членство в партии приостановлено. Поэтому избран Хасанов», — подтвердил URA.RU курирующий данный муниципалитет вице-губернатор Алексей Фартыгин.

«В Катав-Ивановском районе местным отделением ЕР теперь руководит глава муниципалитета Николай Шиманович. За него было отдано абсолютное большинство голосов — 42 против двух», — сообщил URA.RU куратор территории вице-губернатор Станислав Мошаров.

Схожие процессы идут и в других муниципалитетах Челябинской области, включая столицу региона. Установку на совмещение управления городами и районами, а также руководства местными организациями ЕР дал губернатор Алексей Текслер, возглавивший областную ЕР. Окончательно все решится после областной отчетно-выборной конференции 28 февраля, где будут закреплены кадровые перестановки.

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Муниципальные организации «Единой России» в Троицке и Катав-Ивановском районе возглавили спикер горсобрания Василий Хасанов и глава района Николай Шиманович. Об этом сообщили URA.RU 21 февраля в региональном исполкоме партии. «В Троицке сейчас глава города не может руководить отделением, поскольку его членство в партии приостановлено. Поэтому избран Хасанов», — подтвердил URA.RU курирующий данный муниципалитет вице-губернатор Алексей Фартыгин. «В Катав-Ивановском районе местным отделением ЕР теперь руководит глава муниципалитета Николай Шиманович. За него было отдано абсолютное большинство голосов — 42 против двух», — сообщил URA.RU куратор территории вице-губернатор Станислав Мошаров. Схожие процессы идут и в других муниципалитетах Челябинской области, включая столицу региона. Установку на совмещение управления городами и районами, а также руководства местными организациями ЕР дал губернатор Алексей Текслер, возглавивший областную ЕР. Окончательно все решится после областной отчетно-выборной конференции 28 февраля, где будут закреплены кадровые перестановки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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