В Перми контроллеры смогут выписывать новый вид штрафов

В Пермском общественном транспорте контролеры теперь не только ловят «зайцев», но и фиксируют нарушения перевозчиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Теперь во время проверки оплаты проезда пассажиры сами могут обратиться к контролерам. Они могут высказать свои замечания по чистоте салона, состоянии автобуса или трамвая и работе его оборудования», — пояснили в мэрии.
Контролер зафиксирует нарушение, сделает фото или видео и передаст информацию в департамент транспорта. Там уже рассмотрят возможность вынесения штрафа перевозчику.
Ранее URA.RU сообщало, что контролерам, следящим за своевременной оплатой проезда, обещают премии за работу с безбилетниками. Вместе с поэтапным увольнением кондукторов МКУ «Гортранс» набирает штат контролеров. Денежное вознаграждение им увеличили с 20 до 30 тысяч рублей.
В Пермском общественном транспорте контролеры теперь не только ловят «зайцев», но и фиксируют нарушения перевозчиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Теперь во время проверки оплаты проезда пассажиры сами могут обратиться к контролерам. Они могут высказать свои замечания по чистоте салона, состоянии автобуса или трамвая и работе его оборудования», — пояснили в мэрии. Контролер зафиксирует нарушение, сделает фото или видео и передаст информацию в департамент транспорта. Там уже рассмотрят возможность вынесения штрафа перевозчику. Ранее URA.RU сообщало, что контролерам, следящим за своевременной оплатой проезда, обещают премии за работу с безбилетниками. Вместе с поэтапным увольнением кондукторов МКУ «Гортранс» набирает штат контролеров. Денежное вознаграждение им увеличили с 20 до 30 тысяч рублей.