21 февраля 2022
19 февраля 2022

В Перми контроллеры смогут выписывать новый вид штрафов

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамваи и кондуктор. Пермь, трамвай
Контролеры теперь будут следить за всеми участниками движения Фото:

В Пермском общественном транспорте контролеры теперь не только ловят «зайцев», но и фиксируют нарушения перевозчиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Теперь во время проверки оплаты проезда пассажиры сами могут обратиться к контролерам. Они могут высказать свои замечания по чистоте салона, состоянии автобуса или трамвая и работе его оборудования», — пояснили в мэрии.

Контролер зафиксирует нарушение, сделает фото или видео и передаст информацию в департамент транспорта. Там уже рассмотрят возможность вынесения штрафа перевозчику.

Ранее URA.RU сообщало, что контролерам, следящим за своевременной оплатой проезда, обещают премии за работу с безбилетниками. Вместе с поэтапным увольнением кондукторов МКУ «Гортранс» набирает штат контролеров. Денежное вознаграждение им увеличили с 20 до 30 тысяч рублей.

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В Пермском общественном транспорте контролеры теперь не только ловят «зайцев», но и фиксируют нарушения перевозчиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Теперь во время проверки оплаты проезда пассажиры сами могут обратиться к контролерам. Они могут высказать свои замечания по чистоте салона, состоянии автобуса или трамвая и работе его оборудования», — пояснили в мэрии. Контролер зафиксирует нарушение, сделает фото или видео и передаст информацию в департамент транспорта. Там уже рассмотрят возможность вынесения штрафа перевозчику. Ранее URA.RU сообщало, что контролерам, следящим за своевременной оплатой проезда, обещают премии за работу с безбилетниками. Вместе с поэтапным увольнением кондукторов МКУ «Гортранс» набирает штат контролеров. Денежное вознаграждение им увеличили с 20 до 30 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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