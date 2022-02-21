У стен Екатеринбургского суворовского училища состоялось памятное мероприятие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первые лица свердловской власти и статусные генералы собрались на торжественном открытии памятника у стен Екатеринбургского суворовского училища. В основу новой композиции под названием «Есть такая профессия — Родину защищать» легла сцена из легендарного советского фильма «Офицеры». Особый смысл скульптуры на церемонии раскрыл губернатор Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU.

«Свердловская область — это родина сильных, смелых, мужественных, настоящих героев. Людей, которые делами доказывают свою верность России. В 100-летнюю годовщину Дня защитника Отечества у стен суворовского училища мы открываем скульптурную композицию — символ идеалов и традиций военнослужащих всех поколений. В этом монументе воплощены благодарность ветеранам и нынешним войнам, вера в нашу молодежь», — сказал Куйвашев в приветственном слове.

Создатели памятника воспроизвели в бронзе эпизод из киноленты «Офицеры»: встречу Ивана Вараввы со своим боевым товарищем Алексеем Трофимовым, супругой Любовью и внуком-суворовцем Иваном. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев, выступая на церемонии, дал напутствие екатеринбургским курсантам: «Помните — служение Отечеству многогранно. Это не только военное дело. Это борьба с беззаконием, помощь нуждающимся, добросовестный труд».

В создании скульптуры была отмечена особая роль Фонда святой Екатерины и его учредителей Андрея Симановского, Игоря Алтушкина и Андрея Козицына. Симановский присутствовал на церемонии лично и позднее возложил цветы к памятнику вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, генерал-майором Рустамом Миннекаевым, главным инспектором ЦВО генерал-полковником Николаем Ткачевым, начальником УФСБ по ЦВО генерал-майором Виктором Павленко и другими.

Новая композиция под названием «Есть такая профессия — Родину защищать» расположилась у центрального входа в Екатеринбургское суворовское училище Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев (за трибуной) и полпред Владимир Якушев (справа) первыми взяли слово на церемонии — и дали напутствие молодым суворовцам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Цветы к памятнику возложил Андрей Симановский. Фонд святой Екатерины, соучредителем которого он является, помог воплотить концепцию скульптуры в жизнь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (на первом плане в центре) в обращении к курсантам был красноречив: «В мире много разнообразных профессий. Но есть одна особенная — это, скорее, священный долг. Защищать Родину» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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