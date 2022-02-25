Беларусь пообещала прикрыть российских солдат с Запада

Вооруженные силы Беларуси обеспечат безопасность на западных рубежах России. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко во время встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
«Сегодня президент нашей страны сказал, что в рамках союзнических обязательств между РФ и Беларуси, в силу того что у наших границ идет непрекращающееся накопление сил и средств НАТО, белорусские вооруженные силы, другие воинские формирования обеспечивают безопасность на западных рубежах РФ. Как сказал президент, ни одна пуля и ни один снаряд не попадет с этого направления в спину русского солдата», — приводятся на сайте правительства РФ слова Головченко.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что действия Москвы нарушают международное право и угрожают безопасности. Президент Чехии Милош Земан предложил отключить Москву от международной платежной системы SWIFT, передает «Национальная служба новостей».
Вооруженные силы Беларуси обеспечат безопасность на западных рубежах России. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко во время встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным. «Сегодня президент нашей страны сказал, что в рамках союзнических обязательств между РФ и Беларуси, в силу того что у наших границ идет непрекращающееся накопление сил и средств НАТО, белорусские вооруженные силы, другие воинские формирования обеспечивают безопасность на западных рубежах РФ. Как сказал президент, ни одна пуля и ни один снаряд не попадет с этого направления в спину русского солдата», — приводятся на сайте правительства РФ слова Головченко. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Минобороны РФ начало обстрелы объектов украинской военной инфраструктуры. В ответ Запад пообещал ввести более жесткие санкции в отношении России. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что действия Москвы нарушают международное право и угрожают безопасности. Президент Чехии Милош Земан предложил отключить Москву от международной платежной системы SWIFT, передает «Национальная служба новостей».