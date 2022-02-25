Беларусь пообещала прикрыть российских солдат с Запада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, беларусь, флаг, флаг белоруссии, белорусский флаг
Роман Головченко заявил, что военные Беларуси обеспечат безопасность военных РФ с Запада Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Вооруженные силы Беларуси обеспечат безопасность на западных рубежах России. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко во время встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Сегодня президент нашей страны сказал, что в рамках союзнических обязательств между РФ и Беларуси, в силу того что у наших границ идет непрекращающееся накопление сил и средств НАТО, белорусские вооруженные силы, другие воинские формирования обеспечивают безопасность на западных рубежах РФ. Как сказал президент, ни одна пуля и ни один снаряд не попадет с этого направления в спину русского солдата», — приводятся на сайте правительства РФ слова Головченко.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Минобороны РФ начало обстрелы объектов украинской военной инфраструктуры. В ответ Запад пообещал ввести более жесткие санкции в отношении России.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что действия Москвы нарушают международное право и угрожают безопасности. Президент Чехии Милош Земан предложил отключить Москву от международной платежной системы SWIFT, передает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы Беларуси обеспечат безопасность на западных рубежах России. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко во время встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным. «Сегодня президент нашей страны сказал, что в рамках союзнических обязательств между РФ и Беларуси, в силу того что у наших границ идет непрекращающееся накопление сил и средств НАТО, белорусские вооруженные силы, другие воинские формирования обеспечивают безопасность на западных рубежах РФ. Как сказал президент, ни одна пуля и ни один снаряд не попадет с этого направления в спину русского солдата», — приводятся на сайте правительства РФ слова Головченко. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Минобороны РФ начало обстрелы объектов украинской военной инфраструктуры. В ответ Запад пообещал ввести более жесткие санкции в отношении России. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что действия Москвы нарушают международное право и угрожают безопасности. Президент Чехии Милош Земан предложил отключить Москву от международной платежной системы SWIFT, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...