Беларусь пообещала прикрыть российских солдат с Запада

Роман Головченко заявил, что военные Беларуси обеспечат безопасность военных РФ с Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Вооруженные силы Беларуси обеспечат безопасность на западных рубежах России. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко во время встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Сегодня президент нашей страны сказал, что в рамках союзнических обязательств между РФ и Беларуси, в силу того что у наших границ идет непрекращающееся накопление сил и средств НАТО, белорусские вооруженные силы, другие воинские формирования обеспечивают безопасность на западных рубежах РФ. Как сказал президент, ни одна пуля и ни один снаряд не попадет с этого направления в спину русского солдата», — приводятся на сайте правительства РФ слова Головченко.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Минобороны РФ начало обстрелы объектов украинской военной инфраструктуры. В ответ Запад пообещал ввести более жесткие санкции в отношении России.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что действия Москвы нарушают международное право и угрожают безопасности. Президент Чехии Милош Земан предложил отключить Москву от международной платежной системы SWIFT, передает «Национальная служба новостей».