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Четыре человека погибли в ДТП на пермской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП у Швейной фабрики. Челябинск, дтп, авария, логан
Авария произошла на трассе Пермь-Ильинский (архивное фото) Фото:

В пятницу ночью в результате столкновения автомобилей на трассе в Пермском крае погибли четыре человека. Еще двое получили различные травмы, сообщили в ГУ МВД по региону.

«Около полуночи на автодороге Пермь-Ильинский водитель автомобиля „Лада Веста“, мужчина 1987 года рождения, по неустановленной пока причине, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем аналогичной марки. В результате автоаварии погибли четыре человека», — сообщается на сайте ведомства.

Среди погибших оба водителя и две пассажирки машины, которая ехала по своей полосе. Также пострадали мужчина и ребенок 2016 года рождения. Их отправили в больницу.

Одна из машин вылетела на встречную полосу
В аварии погибли четверо, еще двое оказались в больнице

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В пятницу ночью в результате столкновения автомобилей на трассе в Пермском крае погибли четыре человека. Еще двое получили различные травмы, сообщили в ГУ МВД по региону. «Около полуночи на автодороге Пермь-Ильинский водитель автомобиля „Лада Веста“, мужчина 1987 года рождения, по неустановленной пока причине, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем аналогичной марки. В результате автоаварии погибли четыре человека», — сообщается на сайте ведомства. Среди погибших оба водителя и две пассажирки машины, которая ехала по своей полосе. Также пострадали мужчина и ребенок 2016 года рождения. Их отправили в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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