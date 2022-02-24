Авария произошла на трассе Пермь-Ильинский (архивное фото) Фото: Анна Андреева © URA.RU

В пятницу ночью в результате столкновения автомобилей на трассе в Пермском крае погибли четыре человека. Еще двое получили различные травмы, сообщили в ГУ МВД по региону.

«Около полуночи на автодороге Пермь-Ильинский водитель автомобиля „Лада Веста“, мужчина 1987 года рождения, по неустановленной пока причине, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем аналогичной марки. В результате автоаварии погибли четыре человека», — сообщается на сайте ведомства.

Среди погибших оба водителя и две пассажирки машины, которая ехала по своей полосе. Также пострадали мужчина и ребенок 2016 года рождения. Их отправили в больницу.

Одна из машин вылетела на встречную полосу Пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю

В аварии погибли четверо, еще двое оказались в больнице Пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю