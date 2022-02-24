В пятницу ночью в результате столкновения автомобилей на трассе в Пермском крае погибли четыре человека. Еще двое получили различные травмы, сообщили в ГУ МВД по региону.
«Около полуночи на автодороге Пермь-Ильинский водитель автомобиля „Лада Веста“, мужчина 1987 года рождения, по неустановленной пока причине, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем аналогичной марки. В результате автоаварии погибли четыре человека», — сообщается на сайте ведомства.
Среди погибших оба водителя и две пассажирки машины, которая ехала по своей полосе. Также пострадали мужчина и ребенок 2016 года рождения. Их отправили в больницу.
Одна из машин вылетела на встречную полосу
Пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю
В аварии погибли четверо, еще двое оказались в больнице
В пятницу ночью в результате столкновения автомобилей на трассе в Пермском крае погибли четыре человека. Еще двое получили различные травмы, сообщили в ГУ МВД по региону. «Около полуночи на автодороге Пермь-Ильинский водитель автомобиля „Лада Веста“, мужчина 1987 года рождения, по неустановленной пока причине, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем аналогичной марки. В результате автоаварии погибли четыре человека», — сообщается на сайте ведомства. Среди погибших оба водителя и две пассажирки машины, которая ехала по своей полосе. Также пострадали мужчина и ребенок 2016 года рождения. Их отправили в больницу.