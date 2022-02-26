Минобороны: украинские катера пытались атаковать российский флот

Катера Военно-морских сил Украины попытались атаковать корабли российского Черноморского флота. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны РФ.
«16 катеров ВМС Украины, используя „тактику роя“, попытались вчера атаковать корабли российского Черноморского флота, которые эвакуировали с острова Змеиный 82 сложивших оружие украинских военных. Часть атакующих катеров действовала под прикрытием гражданских судов», — передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.
В ведомстве отметили, что целью атаки были украинские военнослужащие, которые сложили оружие. В результате атаки 6 украинских катеров были уничтожены. Никто из сдавшихся украинских солдат не пострадал. В Минобороны также сообщили, что над районом провокации барражировали стратегические беспилотники США RQ-4 «Глобал Хок» и MQ-9А «Риппер».
Катера Военно-морских сил Украины попытались атаковать корабли российского Черноморского флота. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны РФ. «16 катеров ВМС Украины, используя „тактику роя“, попытались вчера атаковать корабли российского Черноморского флота, которые эвакуировали с острова Змеиный 82 сложивших оружие украинских военных. Часть атакующих катеров действовала под прикрытием гражданских судов», — передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. В ведомстве отметили, что целью атаки были украинские военнослужащие, которые сложили оружие. В результате атаки 6 украинских катеров были уничтожены. Никто из сдавшихся украинских солдат не пострадал. В Минобороны также сообщили, что над районом провокации барражировали стратегические беспилотники США RQ-4 «Глобал Хок» и MQ-9А «Риппер». Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не затрагивая города и жилые дома. Российская армия заблокировала Киев и Чернигов.