В ХМАО закрылись магазины шведской одежды H&M

03 марта 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Накануне компания заявила о временной приостановке продаж в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ХМАО временно закрылись розничные магазины одежды H&M. Информацию о приостановлении торговли в бутиках передают корреспонденты URA.RU. «В Сургуте и Нижневартовске магазины H&M не работают. Посетителям сообщают, что бутики закрыты по техническим причинам», — сообщают журналисты. Шведская компания H&M Group накануне сообщила о временном прекращении продажи товаров в России из-за спецоперации по денацификации и разоружению Украины. По сообщению сотрудников торговых центров «Аура» в Сургуте и «Югра-молл» в Нижневартовске, магазины перестали функционировать сегодня утром. Невозможно приобрести вещи и через сайт магазина, там также размещено сообщение о закрытии. «HM.com временно закрыт. Мы заняты обновлением магазина для вас, но мы скоро вернемся», — написано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что магазин шведского производителя одежды H&M временно закрылся в Кургане. Не открылись магазины и в других городах России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО временно закрылись розничные магазины одежды H&M. Информацию о приостановлении торговли в бутиках передают корреспонденты URA.RU. «В Сургуте и Нижневартовске магазины H&M не работают. Посетителям сообщают, что бутики закрыты по техническим причинам», — сообщают журналисты. Шведская компания H&M Group накануне сообщила о временном прекращении продажи товаров в России из-за спецоперации по денацификации и разоружению Украины. По сообщению сотрудников торговых центров «Аура» в Сургуте и «Югра-молл» в Нижневартовске, магазины перестали функционировать сегодня утром. Невозможно приобрести вещи и через сайт магазина, там также размещено сообщение о закрытии. «HM.com временно закрыт. Мы заняты обновлением магазина для вас, но мы скоро вернемся», — написано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что магазин шведского производителя одежды H&M временно закрылся в Кургане. Не открылись магазины и в других городах России.