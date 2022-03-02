02 марта 2022

В ХМАО закрылись магазины шведской одежды H&M

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытый магазин H&M. Тюмень , h&m
Накануне компания заявила о временной приостановке продаж в России Фото:
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В ХМАО временно закрылись розничные магазины одежды H&M. Информацию о приостановлении торговли в бутиках передают корреспонденты URA.RU.

«В Сургуте и Нижневартовске магазины H&M не работают. Посетителям сообщают, что бутики закрыты по техническим причинам», — сообщают журналисты.

Шведская компания H&M Group накануне сообщила о временном прекращении продажи товаров в России из-за спецоперации по денацификации и разоружению Украины. По сообщению сотрудников торговых центров «Аура» в Сургуте и «Югра-молл» в Нижневартовске, магазины перестали функционировать сегодня утром. Невозможно приобрести вещи и через сайт магазина, там также размещено сообщение о закрытии. «HM.com временно закрыт. Мы заняты обновлением магазина для вас, но мы скоро вернемся», — написано на сайте.

Ранее URA.RU сообщало, что магазин шведского производителя одежды H&M временно закрылся в Кургане. Не открылись магазины и в других городах России.

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В ХМАО временно закрылись розничные магазины одежды H&M. Информацию о приостановлении торговли в бутиках передают корреспонденты URA.RU. «В Сургуте и Нижневартовске магазины H&M не работают. Посетителям сообщают, что бутики закрыты по техническим причинам», — сообщают журналисты. Шведская компания H&M Group накануне сообщила о временном прекращении продажи товаров в России из-за спецоперации по денацификации и разоружению Украины. По сообщению сотрудников торговых центров «Аура» в Сургуте и «Югра-молл» в Нижневартовске, магазины перестали функционировать сегодня утром. Невозможно приобрести вещи и через сайт магазина, там также размещено сообщение о закрытии. «HM.com временно закрыт. Мы заняты обновлением магазина для вас, но мы скоро вернемся», — написано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что магазин шведского производителя одежды H&M временно закрылся в Кургане. Не открылись магазины и в других городах России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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