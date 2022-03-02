В ХМАО закрылись магазины шведской одежды H&M

В ХМАО временно закрылись розничные магазины одежды H&M. Информацию о приостановлении торговли в бутиках передают корреспонденты URA.RU.
«В Сургуте и Нижневартовске магазины H&M не работают. Посетителям сообщают, что бутики закрыты по техническим причинам», — сообщают журналисты.
Шведская компания H&M Group накануне сообщила о временном прекращении продажи товаров в России из-за спецоперации по денацификации и разоружению Украины. По сообщению сотрудников торговых центров «Аура» в Сургуте и «Югра-молл» в Нижневартовске, магазины перестали функционировать сегодня утром. Невозможно приобрести вещи и через сайт магазина, там также размещено сообщение о закрытии. «HM.com временно закрыт. Мы заняты обновлением магазина для вас, но мы скоро вернемся», — написано на сайте.
Ранее URA.RU сообщало, что магазин шведского производителя одежды H&M временно закрылся в Кургане. Не открылись магазины и в других городах России.
В ХМАО временно закрылись розничные магазины одежды H&M. Информацию о приостановлении торговли в бутиках передают корреспонденты URA.RU. «В Сургуте и Нижневартовске магазины H&M не работают. Посетителям сообщают, что бутики закрыты по техническим причинам», — сообщают журналисты. Шведская компания H&M Group накануне сообщила о временном прекращении продажи товаров в России из-за спецоперации по денацификации и разоружению Украины. По сообщению сотрудников торговых центров «Аура» в Сургуте и «Югра-молл» в Нижневартовске, магазины перестали функционировать сегодня утром. Невозможно приобрести вещи и через сайт магазина, там также размещено сообщение о закрытии. «HM.com временно закрыт. Мы заняты обновлением магазина для вас, но мы скоро вернемся», — написано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что магазин шведского производителя одежды H&M временно закрылся в Кургане. Не открылись магазины и в других городах России.