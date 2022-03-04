Вадим Шумков считает, что участие в ВТО не приводит к честной конкуренции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что необходимо пересмотреть условия участия России во Всемирной торговой организации (ВТО). По его словам, сейчас речи о честной конкуренции не идет.

«Нужно еще раз пересмотреть условия нашего участия в ВТО. Большинство стран, участвующих в этой организации, кредитуют свой бизнес под 1-3% годовых. И уже 100-200 лет работают в рынке, они сами пишут условия для себя и для тех, кто вступает в такие организации. Наши предприятия и ранее имели доступ к деньгам лишь под 10-15%, а сейчас условия будут еще тяжелее», — написал Шумков в сторис в соцсети Instagram.

При этом он считает, что многим российским производителям под надуманными предлогами тормозят реализацию своей продукции в своей же стране. «Поэтому это не честная конкуренция, это нечто иное», — добавил губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Сергей Миронов предложил России выйти из ВТО. По его словам, государство не должно ждать новых санкций и приспосабливаться к давлению Запада, а обеспечить устойчивость отечественной экономики к внешнему воздействию и «восстановить суверенитет России над своим Центральным банком».

Шумков ранее заявлял, что помощь банкам в условиях кризиса должна проводиться без ущерба реальной экономике. Он считает, что финансовая система «не должна паразитировать за счет тех, кто создает реальный национальный продукт своим трудом». Перед этим он предложил Центробанку России вместо валюты покупать за рубли русское золото.

Вадим Шумков считает, что нужно пересмотреть условия участия России в ВТО Скрин: Вадим Шумков, Instagram

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам