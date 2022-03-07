Канадская провинция готова снабжать мир нефтью вместо России

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Альберта готова поставлять США миллион баррелей нефти в день, сообщил Джейсон Кенни Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Канадская провинция Альберта готова поставлять нефть в США в случае, если они запретят экспорт топлива из России. Об этом сообщили министр энергетики региона Соня Сэвидж и премьер-министр провинции Джейсон Кенни. Ранее США также рассматривали Венесуэлу в качестве альтернативного поставщика нефти.

«США хотят заменить российские баррели на венесуэльские? Такое нарочно не придумаешь: суровое время требует суровых решений. Напоминание о безрассудстве энергетической политики последнего десятилетия. Канада с третьими по величине запасами могла бы снабжать США и [остальной] мир», — цитирует Соню Сэвидж РИА «Новости».

Кенни заявил, что Альберта готова поставлять примерно миллион баррелей нефти в день. Для этого нужно, чтобы Вашингтон отменил блокировку трубопровода Keystone XL на границе с Канадой. Американская энергетическая политика вызвала у Кенни недоумение. А именно то, что США намерены заменить эксперт нефти ввозом ресурса из «иранской и венесуэльской диктатур».

Ранее Reuters сообщало, что представители Вашингтона и Каракаса обсудили возможность ослабления нефтяных санкций. В США Венесуэлу рассматривают как альтернативный источник поставок нефти. Спикер палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси сообщила, что они рассматривают законопроект о запрете поставок топлива из России.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Также часть российских банков отключили от SWIFT. При этом в Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями. Издание Financial Times писало, что Москва может преодолеть экономические последствия ограничений в течение полугода благодаря высоким ценам на нефть. Так, стоимость майских фьючерсов топлива марки Brent выросла до 129,06 доллара за баррель, побив исторический рекорд.

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Канадская провинция Альберта готова поставлять нефть в США в случае, если они запретят экспорт топлива из России. Об этом сообщили министр энергетики региона Соня Сэвидж и премьер-министр провинции Джейсон Кенни. Ранее США также рассматривали Венесуэлу в качестве альтернативного поставщика нефти. «США хотят заменить российские баррели на венесуэльские? Такое нарочно не придумаешь: суровое время требует суровых решений. Напоминание о безрассудстве энергетической политики последнего десятилетия. Канада с третьими по величине запасами могла бы снабжать США и [остальной] мир», — цитирует Соню Сэвидж РИА «Новости». Кенни заявил, что Альберта готова поставлять примерно миллион баррелей нефти в день. Для этого нужно, чтобы Вашингтон отменил блокировку трубопровода Keystone XL на границе с Канадой. Американская энергетическая политика вызвала у Кенни недоумение. А именно то, что США намерены заменить эксперт нефти ввозом ресурса из «иранской и венесуэльской диктатур». Ранее Reuters сообщало, что представители Вашингтона и Каракаса обсудили возможность ослабления нефтяных санкций. В США Венесуэлу рассматривают как альтернативный источник поставок нефти. Спикер палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси сообщила, что они рассматривают законопроект о запрете поставок топлива из России. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Также часть российских банков отключили от SWIFT. При этом в Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями. Издание Financial Times писало, что Москва может преодолеть экономические последствия ограничений в течение полугода благодаря высоким ценам на нефть. Так, стоимость майских фьючерсов топлива марки Brent выросла до 129,06 доллара за баррель, побив исторический рекорд.
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