В ООН призвали позволить украинцам покинуть зоны боевых действий

08 марта 2022 в 04:47 Размер текста - 17 +

В ООН призвали обеспечить эвакуацию мирного населения на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ООН призывает все стороны на Украине давать жителям безопасно покидать зоны боевых действий в тех направлениях, в которых они пожелают. Об этом заявил на заседании СБ ООН замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. «Стороны должны постоянно заботиться о том, чтобы беречь гражданское население, дома и гражданскую инфраструктуру в ходе своих военных операций. Это включает в себя обеспечение безопасного прохода гражданским лицам для добровольного покидания районов активных боевых действий в выбранном ими направлении», — передает слова замгенсека РИА «Новости». Грффитс подчеркнул, что все гражданские лица должны пользоваться уважением и защитой, вне зависимости от того, уезжают они или остаются. Россия объявила «режим тишины» для выхода мирных жителей из городов Украины 8 марта. Эвакуация населения будет производиться из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины Вооруженные силы РФ начали 24 февраля после эскалации военного конфликта в Донбассе. Целью ее, по словам президента РФ Владимира Путина, не является оккупация Украины, Россия своими действиями отражает агрессию в свой адрес. По сообщениям Минобороны РФ, российская армия атакует объекты военной инфраструктуры, к гражданскому населению и украинским пленным относится корректно, тогда как украинские силы нередко используют мирных жителей в качестве живого щита и допускают издевательства над пленными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

ООН призывает все стороны на Украине давать жителям безопасно покидать зоны боевых действий в тех направлениях, в которых они пожелают. Об этом заявил на заседании СБ ООН замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. «Стороны должны постоянно заботиться о том, чтобы беречь гражданское население, дома и гражданскую инфраструктуру в ходе своих военных операций. Это включает в себя обеспечение безопасного прохода гражданским лицам для добровольного покидания районов активных боевых действий в выбранном ими направлении», — передает слова замгенсека РИА «Новости». Грффитс подчеркнул, что все гражданские лица должны пользоваться уважением и защитой, вне зависимости от того, уезжают они или остаются. Россия объявила «режим тишины» для выхода мирных жителей из городов Украины 8 марта. Эвакуация населения будет производиться из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины Вооруженные силы РФ начали 24 февраля после эскалации военного конфликта в Донбассе. Целью ее, по словам президента РФ Владимира Путина, не является оккупация Украины, Россия своими действиями отражает агрессию в свой адрес. По сообщениям Минобороны РФ, российская армия атакует объекты военной инфраструктуры, к гражданскому населению и украинским пленным относится корректно, тогда как украинские силы нередко используют мирных жителей в качестве живого щита и допускают издевательства над пленными.