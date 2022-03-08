Спикер челябинского парламента призвал сдержать цены на продукты

Александр Лазарев предложил усилить депутатский контроль за ценами (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Спикер заксобрания Челябинской области Александр Лазарев 9 марта, в ходе аппаратного совещания, призвал бизнес-сообщество сдерживать цены на продукты первой необходимости. Об этом сообщает официальная газета регионального парламента в своем telegram-канале.

«Считаю своевременным напомнить предпринимателям о социальной ответственности, недопустимости роста цен на товары и продукты первой необходимости. Предлагаю усилить депутатский контроль за ценами. Наша задача — защищать права граждан», — цитирует слова Лазарева telegram-канал «Парламентская неделя».

Спикер заксобрания отмечает, что депутатам необходимо находиться в постоянном, прямом диалоге с людьми. Также Лазарев заявил о необходимости подготовки мер по поддержки бизнеса.

Ранее губернатор области Алексей Текслер создал в регионе штаб по сдерживанию цен на продукты. Его возглавил заместитель губернатора Сергей Сушков. Федеральный ритейлер X5 Group отмечает, что запасы продуктов есть на складах, но из-за повышенного спроса сотрудники не успевают фасовать продукцию для отправки.

Санкции против России были введены странами Запада из-за признания независимости ДНР и ЛНР. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации ее территории. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.

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