04 марта 2022

В челябинских магазинах ограничили продажу продуктов в одни руки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд Роспотребнадзора в
Ритейлеры отмечают покупательский спрос на сахар и крупы (фото из архива) Фото:

В Челябинской области магазины крупных сетей ограничили продажу продуктов повышенного спроса, в частности сахара. Об этом сообщают читатели URA.RU и пользователи социальных сетей.

«В Челябинске магазины перестали продавать сахар более четырех упаковок в одни руки. Если есть желание купить больше, надо идти в другое место», — отметил URA.RU читатель.

«Люди, вы что творите? Хватит мешками покупать сахар. Не создавайте панику. Вы начинаете все сметать и цены повышаются», — описывают ситуацию жители в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Челябинские руководители сетевых магазинов отказались комментировать URA.RU нововведения. В пресс-службе федерального ритейлера X5 Group, куда входят такие продуктовые сети как «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток», 5 марта официально подтвердили ограничение продаж в одни руки. Там отметили, что X5 ведет поиск решения для обеспечения непрерывных поставок товаров повышенного спроса в магазины, добавляет RT. Рост потребления пришелся на товары бакалейной группы: сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло. Запасы этих продуктов есть, но сотрудники не успевают фасовать и подготавливать продукцию для отправки, пишет Life.

С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, страна столкнулась с беспрецедентными санкциями. Страны Запада прилагают много усилий, чтобы нанести вред российской экономики.

На кассе магазина установленна предупреждающая табличка
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В Челябинской области магазины крупных сетей ограничили продажу продуктов повышенного спроса, в частности сахара. Об этом сообщают читатели URA.RU и пользователи социальных сетей. «В Челябинске магазины перестали продавать сахар более четырех упаковок в одни руки. Если есть желание купить больше, надо идти в другое место», — отметил URA.RU читатель. «Люди, вы что творите? Хватит мешками покупать сахар. Не создавайте панику. Вы начинаете все сметать и цены повышаются», — описывают ситуацию жители в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте». Челябинские руководители сетевых магазинов отказались комментировать URA.RU нововведения. В пресс-службе федерального ритейлера X5 Group, куда входят такие продуктовые сети как «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток», 5 марта официально подтвердили ограничение продаж в одни руки. Там отметили, что X5 ведет поиск решения для обеспечения непрерывных поставок товаров повышенного спроса в магазины, добавляет RT. Рост потребления пришелся на товары бакалейной группы: сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло. Запасы этих продуктов есть, но сотрудники не успевают фасовать и подготавливать продукцию для отправки, пишет Life. С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, страна столкнулась с беспрецедентными санкциями. Страны Запада прилагают много усилий, чтобы нанести вред российской экономики.
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Ссылки по теме
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