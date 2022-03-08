08 марта 2022
07 марта 2022
06 марта 2022

В Пермском крае отменили запрет на длительные свидания в колониях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Длительные свидания разрешаются с 10 марта Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В исправительных колониях Пермского края с 10 марта вновь разрешены длительные свидания. Об этом сообщается на сайте ГУФСИН края.

«С 10 марта в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю возобновлено предоставление длительных свиданий с осужденными», — говорится на сайте. Родственники осужденных, прибывших на длительные свидания, должны иметь отрицательный ПЦР-тест, а также использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

В конце января УФСИН запретило длительные свидания в колониях из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Кроме того, ведомство временно прекратило принимать граждан по личным вопросам.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В исправительных колониях Пермского края с 10 марта вновь разрешены длительные свидания. Об этом сообщается на сайте ГУФСИН края. «С 10 марта в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю возобновлено предоставление длительных свиданий с осужденными», — говорится на сайте. Родственники осужденных, прибывших на длительные свидания, должны иметь отрицательный ПЦР-тест, а также использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки). В конце января УФСИН запретило длительные свидания в колониях из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Кроме того, ведомство временно прекратило принимать граждан по личным вопросам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...