В Пермском крае отменили запрет на длительные свидания в колониях

Длительные свидания разрешаются с 10 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В исправительных колониях Пермского края с 10 марта вновь разрешены длительные свидания. Об этом сообщается на сайте ГУФСИН края.

«С 10 марта в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю возобновлено предоставление длительных свиданий с осужденными», — говорится на сайте. Родственники осужденных, прибывших на длительные свидания, должны иметь отрицательный ПЦР-тест, а также использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

В конце января УФСИН запретило длительные свидания в колониях из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Кроме того, ведомство временно прекратило принимать граждан по личным вопросам.