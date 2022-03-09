09 марта 2022

Сын пермского олигарха создает фонд помощи спортсменам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, третий день. Санкт-Петербург, уралхим, уралкалий
«Уралкалий» проспонсирует спортсменов, пострадавших от санкций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Бывший гонщик команды Haas «Формулы-1» Никита Мазепин, попавший под санкции ЕС вместе со своим отцом, гендиректором «Уралхима», Дмитрием Мазепиным, объявил о создании фонда помощи спортсменам. Поддержку он планирует оказывать тем, кого отстранили от международных соревнований из-за ситуации на Украине, рассказал Мазепин в Instagram.

«Я решил создать фонд помощи спортсменам, которые не имеют возможности участвовать в соревнованиях по причинам, не связанным со спортом. Фонд поможет найти работу для спортсменов и окажет финансовую, психологическую, а также юридическую помощь, чтобы атлеты имели возможность защитить свою позицию», — заявил Мазепин-младший.

Фонд «We Compete As On» будет финансироваться за счет средств компании «Уралкалий», которые были заложены на финансирование команды F1 «Haas» на сезон 2022 года, добавил он в интервью журналистам. Ранее URA.RU рассказывало, что «Haas» разорвала соглашение с компанией «Уралкалий», которая была ее титульным спонсором, а Никита Мазепин лишился возможности выступать за команду. В «Уралкалии» расценили это решение как «необоснованное» и не исключили, что подадут в суд. 9 марта стало известно, что Никита и его отец Дмитрий Мазепин попали в новый санкционный список Евросоюза.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший гонщик команды Haas «Формулы-1» Никита Мазепин, попавший под санкции ЕС вместе со своим отцом, гендиректором «Уралхима», Дмитрием Мазепиным, объявил о создании фонда помощи спортсменам. Поддержку он планирует оказывать тем, кого отстранили от международных соревнований из-за ситуации на Украине, рассказал Мазепин в Instagram. «Я решил создать фонд помощи спортсменам, которые не имеют возможности участвовать в соревнованиях по причинам, не связанным со спортом. Фонд поможет найти работу для спортсменов и окажет финансовую, психологическую, а также юридическую помощь, чтобы атлеты имели возможность защитить свою позицию», — заявил Мазепин-младший. Фонд «We Compete As On» будет финансироваться за счет средств компании «Уралкалий», которые были заложены на финансирование команды F1 «Haas» на сезон 2022 года, добавил он в интервью журналистам. Ранее URA.RU рассказывало, что «Haas» разорвала соглашение с компанией «Уралкалий», которая была ее титульным спонсором, а Никита Мазепин лишился возможности выступать за команду. В «Уралкалии» расценили это решение как «необоснованное» и не исключили, что подадут в суд. 9 марта стало известно, что Никита и его отец Дмитрий Мазепин попали в новый санкционный список Евросоюза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...