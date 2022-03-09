Челябинцы заплатят за долги ресторана, где была воровская сходка

Жильцы дома не хотят платить за отопление заведения «Остап Бендеръ» (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска пожаловались губернатору Алексею Текслеру, что УК « ПЖРЭУ Курчатовского района» выставляет им счета за закрытый ресторан, находящийся в жилом доме. Речь идет о ресторане «Остап Бендеръ», который известен тем, что ранее там проходила воровская сходка. В управляющей компании URA.RU сообщили, что собственник заведения ссылается на отсутствие средств.

«В нашем доме по адресу Челябинск, Чайковского 7, находится ресторан „Остап Бендеръ“.В настоящее время он не работает. Плату за его отопление управляющая компания раскидала между жильцами нашего дома. Почему управляющая компания не работает с должником, владельцем ресторана, а вешает все долги на жильцов?» — пожаловались губернатору жители в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ» во «ВКонтакте».

«Защищая интересы жителей, мы обратились в суд на собственника помещения ресторана. Но он, ссылаясь на отсутствие средств, не выполняет работы по модернизации системы отопления и установки приборов учета тепловой энергии. Директором компании принято решение самостоятельно выполнить эти работы», — заявил URA.RU заместитель директора ООО УК «ПЖРЭУ Курчатовского района» Сергей Нестеров.

Ресторан «Остап Бендеръ» знаменит тем, что в 2017 году там проходила масштабная воровская сходка. В тот день элитными иномарками были заполнены ближайшие дороги и соседние дворы. Спустя время ресторан закрылся и его выставили на продажу за 23 млн рублей. Согласно сервису СБИС, собственником учреждения является Атом Барсегян. Заведение контролирует армянская диаспора.

В своем обращении жители заявили, что из-за долгов ресторана они переплатили за отопление около 5 тыс. рублей и опасаются, что им продолжат приносить счета за отопление ресторана. Нестеров отметил, что для выполнения работ требуется отключение отопления в доме. Все работы будут выполнены в апреле 2022 года, когда установится плюсовая ночная температура.

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