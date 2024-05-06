В Челябинскую область завезли 87 тонн зараженных помидоров и цитрусов

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АО «Тепличное». Свердловская область, поселок Садовый, помидоры, урожай, томаты, мистер грин, коробки с помидорами
Помидоры оказались заражены южноамериканской молью Фото:

В Челябинскую область в апреле завезли 28 тонн зараженных томатов и 59,5 тонны зараженных лимонов и мандаринов. В отношении партий были приняты меры, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«При проведении лабораторных исследований в семи случаях установлена зараженная продукция. Южноамериканской молью были заражены 28 тонн томатов из Туркменистана, а 59,5 тонны лимонов и мандаринов заражены красной померанцевой щитовкой», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

Зараженными оказались также 450 бутонов цветов. В партии обнаружили западный калифорнийский трипс. Остальные партии соответствовали требованиям и были допущены к ввозу. Всего Россельхознадзором за апрель было досмотрено 5,6 тысячи тонн овощей, пять тонн муки, 17,6 тонны чая, 1,2 тысячи тонн семян и 205,8 тонны сушеных плодов.

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В Челябинскую область в апреле завезли 28 тонн зараженных томатов и 59,5 тонны зараженных лимонов и мандаринов. В отношении партий были приняты меры, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «При проведении лабораторных исследований в семи случаях установлена зараженная продукция. Южноамериканской молью были заражены 28 тонн томатов из Туркменистана, а 59,5 тонны лимонов и мандаринов заражены красной померанцевой щитовкой», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Зараженными оказались также 450 бутонов цветов. В партии обнаружили западный калифорнийский трипс. Остальные партии соответствовали требованиям и были допущены к ввозу. Всего Россельхознадзором за апрель было досмотрено 5,6 тысячи тонн овощей, пять тонн муки, 17,6 тонны чая, 1,2 тысячи тонн семян и 205,8 тонны сушеных плодов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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