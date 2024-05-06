В Челябинскую область завезли 87 тонн зараженных помидоров и цитрусов

06 мая 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Помидоры оказались заражены южноамериканской молью Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинскую область в апреле завезли 28 тонн зараженных томатов и 59,5 тонны зараженных лимонов и мандаринов. В отношении партий были приняты меры, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «При проведении лабораторных исследований в семи случаях установлена зараженная продукция. Южноамериканской молью были заражены 28 тонн томатов из Туркменистана, а 59,5 тонны лимонов и мандаринов заражены красной померанцевой щитовкой», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Зараженными оказались также 450 бутонов цветов. В партии обнаружили западный калифорнийский трипс. Остальные партии соответствовали требованиям и были допущены к ввозу. Всего Россельхознадзором за апрель было досмотрено 5,6 тысячи тонн овощей, пять тонн муки, 17,6 тонны чая, 1,2 тысячи тонн семян и 205,8 тонны сушеных плодов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинскую область в апреле завезли 28 тонн зараженных томатов и 59,5 тонны зараженных лимонов и мандаринов. В отношении партий были приняты меры, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «При проведении лабораторных исследований в семи случаях установлена зараженная продукция. Южноамериканской молью были заражены 28 тонн томатов из Туркменистана, а 59,5 тонны лимонов и мандаринов заражены красной померанцевой щитовкой», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Зараженными оказались также 450 бутонов цветов. В партии обнаружили западный калифорнийский трипс. Остальные партии соответствовали требованиям и были допущены к ввозу. Всего Россельхознадзором за апрель было досмотрено 5,6 тысячи тонн овощей, пять тонн муки, 17,6 тонны чая, 1,2 тысячи тонн семян и 205,8 тонны сушеных плодов.