Адвокат замглавы Минобороны Иванова раскрыл, как добьется смягчения приговора

Адвокат замглавы Минобороны: заслуг Иванова хватит для смягчения приговора
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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
У Иванова пятеро детей и множество наград РФ Фото:

Адвокаты замглавы Минобороны Тимура Иванова намерены обжаловать решение Басманного суда столицы об аресте их подзащитного до 23 июля. Основной упор в пользу смягчения наказания планируется сделать на заслугах Иванова, который имеет пятерых детей и множество наград РФ. Об этом заявили адвокат Денис Балуев.

«Основной упор в пользу смягчения меры пресечения защита планирует сделать на данные о личности обвиняемого. [Иванов] является отцом пятерых детей, имеет звания героев ДНР и ЛНР, а также множество наград Российской Федерации», — приводит слова Балуева «Коммерсант».

Иванова задержали и арестовали стремительно, адвокаты не упели собрать сведения о наградах и представить их в Басманный суд. Сейчас они подготовили «целый пакет» и намерены приобщить их к делу, добавил защитник.

Защита Иванова настаивает на переводе задержанного под домашний арест. Такая мера пресечения будет наиболее приоритетной, сообщил ранее Балуев. Иванова подозревают в получении крупной взятки и обвиняют в коррупции.

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Адвокаты замглавы Минобороны Тимура Иванова намерены обжаловать решение Басманного суда столицы об аресте их подзащитного до 23 июля. Основной упор в пользу смягчения наказания планируется сделать на заслугах Иванова, который имеет пятерых детей и множество наград РФ. Об этом заявили адвокат Денис Балуев. «Основной упор в пользу смягчения меры пресечения защита планирует сделать на данные о личности обвиняемого. [Иванов] является отцом пятерых детей, имеет звания героев ДНР и ЛНР, а также множество наград Российской Федерации», — приводит слова Балуева «Коммерсант». Иванова задержали и арестовали стремительно, адвокаты не упели собрать сведения о наградах и представить их в Басманный суд. Сейчас они подготовили «целый пакет» и намерены приобщить их к делу, добавил защитник. Защита Иванова настаивает на переводе задержанного под домашний арест. Такая мера пресечения будет наиболее приоритетной, сообщил ранее Балуев. Иванова подозревают в получении крупной взятки и обвиняют в коррупции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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