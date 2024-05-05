Адвокат замглавы Минобороны Иванова раскрыл, как добьется смягчения приговора

Адвокаты замглавы Минобороны Тимура Иванова намерены обжаловать решение Басманного суда столицы об аресте их подзащитного до 23 июля. Основной упор в пользу смягчения наказания планируется сделать на заслугах Иванова, который имеет пятерых детей и множество наград РФ. Об этом заявили адвокат Денис Балуев.
«Основной упор в пользу смягчения меры пресечения защита планирует сделать на данные о личности обвиняемого. [Иванов] является отцом пятерых детей, имеет звания героев ДНР и ЛНР, а также множество наград Российской Федерации», — приводит слова Балуева «
Иванова задержали и арестовали стремительно, адвокаты не упели собрать сведения о наградах и представить их в Басманный суд. Сейчас они подготовили «целый пакет» и намерены приобщить их к делу, добавил защитник.
Защита Иванова настаивает на переводе задержанного под домашний арест. Такая мера пресечения будет наиболее приоритетной, сообщил ранее Балуев. Иванова подозревают в получении крупной взятки и обвиняют в коррупции.
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