В Челябинской области упали цены на китайские модели авто

06 мая 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

При снижении цен на некоторые авто в целом стоимость машин выросла на 1,5% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области упали цены на ряд китайских моделей новых автомобилей. Как выяснили аналитики сервиса «Авто.ру», несмотря на частный случай в целом стоимость машин выросла на 1,5% до 2,9 млн рублей. «Некоторые китайские модели в апреле в регионе показали значительное снижение стоимости. В частности, стоимость Chery Arrizo 8 упала на 7,4%, до 3,2 млн рублей, а Tank 500 — на 4% (до 6,4 млн рублей). При этом средняя цена нового автомобиля выросла за месяц на 1,5% и составила 2,9 млн рублей», — отметили в пресс-службе «Авто.ру». Снижение цен также коснулось моделей корейской Kia Seltos (минус 4% до цены в 3,3 млн рублей), OMODA S5 (снижение составило 3,5% до 2,3 млн) и Haval Jolion (стоимость достигла 2,5 млн рублей). При этом подержанные автомобили сохранили цену на уровне в среднем 1,3 млн рублей. Бывшие в употреблении Lifan Solano стали доступнее на 13% (с ценой в 302 тысячи рублей), BMW 5er — на 9% (до 2,4 миллиона). Снижение цен на Skoda Yeti составило 9% (средний чек авто составил 986 тысячи рублей), Renault Sandero (656 тысяч) и Nissan Note (сокращение 8% до 732 тысяч рублей). Некоторые марки значительно подорожали. Среди новых машин высокий рост наблюдался у Changan Alsvin (плюс 6% до цены в 1,7 млн), Changan Eado (плюс 5% до 2,3 млн рублей), на 5% — GAC GS8 до 4,2 млн рублей. Среди подержанных авто прибавили в цене Mazda 6, которая выпущена в 2009 году (плюс 11,5% до 1,1 млн рублей), и Mazda 6 (производства 2015 года), подорожавшая на 9,5% до 2,3 млн рублей. Также на 7% выросла стоимость моделей Renault Fluence до 777 тысяч рублей, Kia Soul (2019 года выпуска) до 2,1 миллиона рублей и Kia Soul (производства 2016 года). Последняя модель в среднем обходилась покупателям в 1,6 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области упали цены на ряд китайских моделей новых автомобилей. Как выяснили аналитики сервиса «Авто.ру», несмотря на частный случай в целом стоимость машин выросла на 1,5% до 2,9 млн рублей. «Некоторые китайские модели в апреле в регионе показали значительное снижение стоимости. В частности, стоимость Chery Arrizo 8 упала на 7,4%, до 3,2 млн рублей, а Tank 500 — на 4% (до 6,4 млн рублей). При этом средняя цена нового автомобиля выросла за месяц на 1,5% и составила 2,9 млн рублей», — отметили в пресс-службе «Авто.ру». Снижение цен также коснулось моделей корейской Kia Seltos (минус 4% до цены в 3,3 млн рублей), OMODA S5 (снижение составило 3,5% до 2,3 млн) и Haval Jolion (стоимость достигла 2,5 млн рублей). При этом подержанные автомобили сохранили цену на уровне в среднем 1,3 млн рублей. Бывшие в употреблении Lifan Solano стали доступнее на 13% (с ценой в 302 тысячи рублей), BMW 5er — на 9% (до 2,4 миллиона). Снижение цен на Skoda Yeti составило 9% (средний чек авто составил 986 тысячи рублей), Renault Sandero (656 тысяч) и Nissan Note (сокращение 8% до 732 тысяч рублей). Некоторые марки значительно подорожали. Среди новых машин высокий рост наблюдался у Changan Alsvin (плюс 6% до цены в 1,7 млн), Changan Eado (плюс 5% до 2,3 млн рублей), на 5% — GAC GS8 до 4,2 млн рублей. Среди подержанных авто прибавили в цене Mazda 6, которая выпущена в 2009 году (плюс 11,5% до 1,1 млн рублей), и Mazda 6 (производства 2015 года), подорожавшая на 9,5% до 2,3 млн рублей. Также на 7% выросла стоимость моделей Renault Fluence до 777 тысяч рублей, Kia Soul (2019 года выпуска) до 2,1 миллиона рублей и Kia Soul (производства 2016 года). Последняя модель в среднем обходилась покупателям в 1,6 млн рублей.