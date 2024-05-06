Каждый четвертый челябинец хочет взять ипотеку с помощью работодателя

06 мая 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Больше всего в корпоративной ипотеке заинтересованы челябинцы с детьми, состоящие в браке Фото: Илья Московец © URA.RU Воспользоваться ипотекой от работодателя хотели бы 24% трудоустроенных челябинцев. Причем чаще всего взять заем на покупку недвижимости у работодателя хотели бы горожане с детьми, состоящие в браке, рассказали URA.RU в сервисе SuperJob. «Четверть занятых челябинцев привлекает возможность воспользоваться ипотекой от работодателя. О желании взять заем на покупку недвижимости у работодателя горожане с детьми рассказывали чаще бездетных, состоящие в браке — чаще холостых и незамужних. При этом женщин корпоративная ипотека интересует больше, чем мужчин», — сообщили в пресс-службе сервиса. Также в пресс-службе отметили, взять ипотечный займ от компании больше всего хотели бы граждане в возрасте от 35 до 44 лет. При этом число горожан, заинтересованных в корпоративной ипотеке, растет с увеличением их заработных плат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воспользоваться ипотекой от работодателя хотели бы 24% трудоустроенных челябинцев. Причем чаще всего взять заем на покупку недвижимости у работодателя хотели бы горожане с детьми, состоящие в браке, рассказали URA.RU в сервисе SuperJob. «Четверть занятых челябинцев привлекает возможность воспользоваться ипотекой от работодателя. О желании взять заем на покупку недвижимости у работодателя горожане с детьми рассказывали чаще бездетных, состоящие в браке — чаще холостых и незамужних. При этом женщин корпоративная ипотека интересует больше, чем мужчин», — сообщили в пресс-службе сервиса. Также в пресс-службе отметили, взять ипотечный займ от компании больше всего хотели бы граждане в возрасте от 35 до 44 лет. При этом число горожан, заинтересованных в корпоративной ипотеке, растет с увеличением их заработных плат.