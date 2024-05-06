Каждый четвертый челябинец хочет взять ипотеку с помощью работодателя

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Больше всего в корпоративной ипотеке заинтересованы челябинцы с детьми, состоящие в браке Фото:

Воспользоваться ипотекой от работодателя хотели бы 24% трудоустроенных челябинцев. Причем чаще всего взять заем на покупку недвижимости у работодателя хотели бы горожане с детьми, состоящие в браке, рассказали URA.RU в сервисе SuperJob.

«Четверть занятых челябинцев привлекает возможность воспользоваться ипотекой от работодателя. О желании взять заем на покупку недвижимости у работодателя горожане с детьми рассказывали чаще бездетных, состоящие в браке — чаще холостых и незамужних. При этом женщин корпоративная ипотека интересует больше, чем мужчин», — сообщили в пресс-службе сервиса.

Также в пресс-службе отметили, взять ипотечный займ от компании больше всего хотели бы граждане в возрасте от 35 до 44 лет. При этом число горожан, заинтересованных в корпоративной ипотеке, растет с увеличением их заработных плат.

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Воспользоваться ипотекой от работодателя хотели бы 24% трудоустроенных челябинцев. Причем чаще всего взять заем на покупку недвижимости у работодателя хотели бы горожане с детьми, состоящие в браке, рассказали URA.RU в сервисе SuperJob. «Четверть занятых челябинцев привлекает возможность воспользоваться ипотекой от работодателя. О желании взять заем на покупку недвижимости у работодателя горожане с детьми рассказывали чаще бездетных, состоящие в браке — чаще холостых и незамужних. При этом женщин корпоративная ипотека интересует больше, чем мужчин», — сообщили в пресс-службе сервиса. Также в пресс-службе отметили, взять ипотечный займ от компании больше всего хотели бы граждане в возрасте от 35 до 44 лет. При этом число горожан, заинтересованных в корпоративной ипотеке, растет с увеличением их заработных плат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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