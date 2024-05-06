В Челябинске садовые участки с домиком подорожали на 20%

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Дачные участки. Курган, огород, дача, дачный участок, теплица, грядки, парник
В Челябинске дачи в СНТ продаются в среднем по 100 тысяч рублей за сотку Фото:

В Челябинске в мае 2024 года стоимость садовых участков с домиком и коттеджей выросла на 20% до ста и трехсот тысяч рублей за сотку соответственно. Об этом сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В Челябинске во втором квартале 2024 года дачные домики с участком в хорошем состоянии подорожали на 20% до ста тысяч рублей за сотку. При этом частные дома с участками, расположенные не в СНТ, выросли в цене до 300 тысяч рублей за сотку», — сообщила Шатрукова.

По словам Шатруковой, в мае 2024 года по сравнению с 2023 годом было замечено значительное увеличение продаж земельных участков под застройку жилья в Челябинске, а также продаж садовых участков. Продажи земли и садов увеличились на 15%, что свидетельствует о высокой активности в строительном секторе региона и повышенном спросе на земельные участки для строительства жилых объектов и дач в Челябинской области.

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В Челябинске в мае 2024 года стоимость садовых участков с домиком и коттеджей выросла на 20% до ста и трехсот тысяч рублей за сотку соответственно. Об этом сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске во втором квартале 2024 года дачные домики с участком в хорошем состоянии подорожали на 20% до ста тысяч рублей за сотку. При этом частные дома с участками, расположенные не в СНТ, выросли в цене до 300 тысяч рублей за сотку», — сообщила Шатрукова. По словам Шатруковой, в мае 2024 года по сравнению с 2023 годом было замечено значительное увеличение продаж земельных участков под застройку жилья в Челябинске, а также продаж садовых участков. Продажи земли и садов увеличились на 15%, что свидетельствует о высокой активности в строительном секторе региона и повышенном спросе на земельные участки для строительства жилых объектов и дач в Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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