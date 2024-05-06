В Челябинске садовые участки с домиком подорожали на 20%

06 мая 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

В Челябинске дачи в СНТ продаются в среднем по 100 тысяч рублей за сотку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске в мае 2024 года стоимость садовых участков с домиком и коттеджей выросла на 20% до ста и трехсот тысяч рублей за сотку соответственно. Об этом сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске во втором квартале 2024 года дачные домики с участком в хорошем состоянии подорожали на 20% до ста тысяч рублей за сотку. При этом частные дома с участками, расположенные не в СНТ, выросли в цене до 300 тысяч рублей за сотку», — сообщила Шатрукова. По словам Шатруковой, в мае 2024 года по сравнению с 2023 годом было замечено значительное увеличение продаж земельных участков под застройку жилья в Челябинске, а также продаж садовых участков. Продажи земли и садов увеличились на 15%, что свидетельствует о высокой активности в строительном секторе региона и повышенном спросе на земельные участки для строительства жилых объектов и дач в Челябинской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в мае 2024 года стоимость садовых участков с домиком и коттеджей выросла на 20% до ста и трехсот тысяч рублей за сотку соответственно. Об этом сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске во втором квартале 2024 года дачные домики с участком в хорошем состоянии подорожали на 20% до ста тысяч рублей за сотку. При этом частные дома с участками, расположенные не в СНТ, выросли в цене до 300 тысяч рублей за сотку», — сообщила Шатрукова. По словам Шатруковой, в мае 2024 года по сравнению с 2023 годом было замечено значительное увеличение продаж земельных участков под застройку жилья в Челябинске, а также продаж садовых участков. Продажи земли и садов увеличились на 15%, что свидетельствует о высокой активности в строительном секторе региона и повышенном спросе на земельные участки для строительства жилых объектов и дач в Челябинской области.