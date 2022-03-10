Журналы Esquire и Cosmopolitan уходят из России

Издательский дом Hearst отзывает лицензию у российских версий Esquire, Elle, Men’s Health, Harper’s Bazaar и Cosmopolitan. Главный редактор Esquire Сергей Минаев уже сообщил, что апрельский номер станет последним.
«Я всегда говорил редакции — каждый номер должен быть сделан так, как будто он последний. Чтобы потом не было стыдно. И вот перед вами действительно наш последний номер», — написал Минаев в своем telegram-канале.
После начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger и Zara. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. К санкциям также присоединились компании Procter & Gamble и Unilever. Компания Amazon приостановила отправку товаров в Россию.
Издательский дом Hearst отзывает лицензию у российских версий Esquire, Elle, Men’s Health, Harper’s Bazaar и Cosmopolitan. Главный редактор Esquire Сергей Минаев уже сообщил, что апрельский номер станет последним. «Я всегда говорил редакции — каждый номер должен быть сделан так, как будто он последний. Чтобы потом не было стыдно. И вот перед вами действительно наш последний номер», — написал Минаев в своем telegram-канале. После начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger и Zara. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. К санкциям также присоединились компании Procter & Gamble и Unilever. Компания Amazon приостановила отправку товаров в Россию.