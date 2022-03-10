10 марта 2022
09 марта 2022

Мэрию Ханты-Мансийска покинул чиновник ради должности в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Директор департамента образования Юрий Личкун покинул должность Фото:

Директор департамента образования в Ханты-Мансийске Юрий Личкун покинул должность. Он назначен директором новой школы, которую откроют в июле этого года. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«Юрий Личкун покинул свою должность, он назначен директором школы №9. Это еще строящаяся школа, которая открывается в июле. Такое решение было принято в связи с тем, что у Личкуна есть соответствующий опыт, он ранее возглавлял школу», — сказали в мэрии.

Исполняющим обязанности директора назначена заместитель директора Ольга Тыщенко, она приступила к своим обязанностям сегодня. До назначения в департамент образования она работала завучем гимназии №1.

Ранее URA.RU писало, что также ушел в отставку начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ханты-Мансийска Александр Комарницкий. Чиновнику предложили должность главы комитета по физической культуре и спорту в Нефтеюганске.

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Директор департамента образования в Ханты-Мансийске Юрий Личкун покинул должность. Он назначен директором новой школы, которую откроют в июле этого года. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «Юрий Личкун покинул свою должность, он назначен директором школы №9. Это еще строящаяся школа, которая открывается в июле. Такое решение было принято в связи с тем, что у Личкуна есть соответствующий опыт, он ранее возглавлял школу», — сказали в мэрии. Исполняющим обязанности директора назначена заместитель директора Ольга Тыщенко, она приступила к своим обязанностям сегодня. До назначения в департамент образования она работала завучем гимназии №1. Ранее URA.RU писало, что также ушел в отставку начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ханты-Мансийска Александр Комарницкий. Чиновнику предложили должность главы комитета по физической культуре и спорту в Нефтеюганске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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