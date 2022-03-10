Мэрию Ханты-Мансийска покинул чиновник ради должности в школе

Директор департамента образования Юрий Личкун покинул должность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор департамента образования в Ханты-Мансийске Юрий Личкун покинул должность. Он назначен директором новой школы, которую откроют в июле этого года. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«Юрий Личкун покинул свою должность, он назначен директором школы №9. Это еще строящаяся школа, которая открывается в июле. Такое решение было принято в связи с тем, что у Личкуна есть соответствующий опыт, он ранее возглавлял школу», — сказали в мэрии.

Исполняющим обязанности директора назначена заместитель директора Ольга Тыщенко, она приступила к своим обязанностям сегодня. До назначения в департамент образования она работала завучем гимназии №1.

Ранее URA.RU писало, что также ушел в отставку начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ханты-Мансийска Александр Комарницкий. Чиновнику предложили должность главы комитета по физической культуре и спорту в Нефтеюганске.