Свердловский бизнес посмеялся над санкциями Запада. «Кризис — время возможностей»

11 марта 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Россияне могут сами обеспечивать себя всем необходимым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экономическая война, объявленная России, не положит страну на лопатки, а даст новый толчок для развития отечественного бизнеса, в том числе в Свердловской области. Таким мнением с прессой поделились участники заседания экспертного клуба, которое состоялось 11 марта в Доме журналистов Екатеринбурга и было посвящено поддержке товаропроизводителей в условиях санкций. «Ситуация рекордно непростая. Ни одна страна в мире ни в одну из эпох не испытывала такого колоссального давления. Это не просто социальная, психологическая война, это война на выживание. Но очередной вызов не положит нас на лопатки», — заявил Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты. «Кризис — время возможностей», — добавил Анатолий Гагарин, руководитель Экспертного клуба Свердловской области. Участники клуба сообщили, что свердловский бизнес готов переориентироваться в условиях новой реальности, однако нуждается в серьезных мерах поддержки от государства. «Бизнес ждет решительных мер, это должна быть экономическая спецоперация. Мы всегда жили в мире сложностей, и готовы к битве. Как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Безусловно, мы упадем, но потом все равно наступит рост», — уверенно заявил Илья Тыщенко, председатель Совета свердловского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Новость по теме Госдума внесла поправки в бюджетный кодекс из-за санкций Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков посмеялся над ситуацией с санкциями, введенными Западом против России. «В США инфляция небывалая — 10%, цены на энергоносители остановили экономический рост в Америке и Европе. Запад выстрелил себе в ногу, чаяния их жителей ушли под воду», — отметил Русаков. Он добавил, что сложившаяся ситуация дает огромный простор для региональных российских властей, которые могли бы представить гигантские проекты по импортозамещению. Члены клуба уверили, что закон в сфере обеспечения продовольственной безопасности Свердловской области выполняется полностью. Жителям региона доступны главные продукты питания местного производства — мясо, молоко, яйца, овощи, хлеб. А снижение цен на бензин, которое отмечается в области в последнее время, дает надежду на снижение цен на некоторые товары. «Ну, уйдет „Макдональдс“, создадим свою собственную сеть, исчезнет Кока-кола — наша нация еще здоровее будет. Мы государство, которое может обеспечивать себя само», — пришли к выводу эксперты. Западные страны начали вводить санкции в отношении России после начала спецоперации РФ на Украине. Российский президент Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах поддержки населения. Так, были введены кредитные каникулы, возможность для правительства индексировать пенсии, а также помощь бизнесу и увеличение расходов бюджета страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экономическая война, объявленная России, не положит страну на лопатки, а даст новый толчок для развития отечественного бизнеса, в том числе в Свердловской области. Таким мнением с прессой поделились участники заседания экспертного клуба, которое состоялось 11 марта в Доме журналистов Екатеринбурга и было посвящено поддержке товаропроизводителей в условиях санкций. «Ситуация рекордно непростая. Ни одна страна в мире ни в одну из эпох не испытывала такого колоссального давления. Это не просто социальная, психологическая война, это война на выживание. Но очередной вызов не положит нас на лопатки», — заявил Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты. «Кризис — время возможностей», — добавил Анатолий Гагарин, руководитель Экспертного клуба Свердловской области. Участники клуба сообщили, что свердловский бизнес готов переориентироваться в условиях новой реальности, однако нуждается в серьезных мерах поддержки от государства. «Бизнес ждет решительных мер, это должна быть экономическая спецоперация. Мы всегда жили в мире сложностей, и готовы к битве. Как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Безусловно, мы упадем, но потом все равно наступит рост», — уверенно заявил Илья Тыщенко, председатель Совета свердловского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков посмеялся над ситуацией с санкциями, введенными Западом против России. «В США инфляция небывалая — 10%, цены на энергоносители остановили экономический рост в Америке и Европе. Запад выстрелил себе в ногу, чаяния их жителей ушли под воду», — отметил Русаков. Он добавил, что сложившаяся ситуация дает огромный простор для региональных российских властей, которые могли бы представить гигантские проекты по импортозамещению. Члены клуба уверили, что закон в сфере обеспечения продовольственной безопасности Свердловской области выполняется полностью. Жителям региона доступны главные продукты питания местного производства — мясо, молоко, яйца, овощи, хлеб. А снижение цен на бензин, которое отмечается в области в последнее время, дает надежду на снижение цен на некоторые товары. «Ну, уйдет „Макдональдс“, создадим свою собственную сеть, исчезнет Кока-кола — наша нация еще здоровее будет. Мы государство, которое может обеспечивать себя само», — пришли к выводу эксперты. Западные страны начали вводить санкции в отношении России после начала спецоперации РФ на Украине. Российский президент Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах поддержки населения. Так, были введены кредитные каникулы, возможность для правительства индексировать пенсии, а также помощь бизнесу и увеличение расходов бюджета страны.