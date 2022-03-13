Депутат Госдумы призвал экстренно проиндексировать пенсии

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По словам Михаила Делягина, в России есть деньги на индексацию пенсий Фото:

В России в ближайшее время следует проиндексировать пенсии. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин. По его словам, в условиях роста цен пенсионерам нужна индексация.

«Индексация сейчас необходима, так как рост цен вызван монополией, а денег у населения практически нет. Индексация должна быть реальной, а не фиктивной. Правительство может собраться в любой момент и принять индексацию пенсии. Деньги на это есть, в федеральном бюджете только вне фонда национального благосостояния лежит около 3 трлн рублей», — отметил Делягин в разговоре с URA.RU.

По словам старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, существует вероятность, что пенсию в России проиндексируют уже в апреле—мае этого года. «Поддержка пожилых также может происходить в виде разовых целевых выплат», — передает MK.RU слова Бодровой.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах поддержки россиян в условиях введения санкций западными странами. В законе также предусмотрена возможность для правительства, регионов и муниципалитетов менять условия контракта при госзакупках, сообщает сайт MK.RU. Кабмин РФ сможет разрешать бизнесу работать без продления лицензии, а также будет продлевать действие решения без обязательной оценки соответствия, платы госпошлины и госуслуг, передает «Национальная служба новостей».

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В России в ближайшее время следует проиндексировать пенсии. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин. По его словам, в условиях роста цен пенсионерам нужна индексация. «Индексация сейчас необходима, так как рост цен вызван монополией, а денег у населения практически нет. Индексация должна быть реальной, а не фиктивной. Правительство может собраться в любой момент и принять индексацию пенсии. Деньги на это есть, в федеральном бюджете только вне фонда национального благосостояния лежит около 3 трлн рублей», — отметил Делягин в разговоре с URA.RU. По словам старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, существует вероятность, что пенсию в России проиндексируют уже в апреле—мае этого года. «Поддержка пожилых также может происходить в виде разовых целевых выплат», — передает MK.RU слова Бодровой. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах поддержки россиян в условиях введения санкций западными странами. В законе также предусмотрена возможность для правительства, регионов и муниципалитетов менять условия контракта при госзакупках, сообщает сайт MK.RU. Кабмин РФ сможет разрешать бизнесу работать без продления лицензии, а также будет продлевать действие решения без обязательной оценки соответствия, платы госпошлины и госуслуг, передает «Национальная служба новостей».
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