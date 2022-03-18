Политолог раскрыл истинное значение концерта в честь Крыма

18 марта 2022 в 21:24 Размер текста - 17 +

На концерте-митинге в Москве было свыше 200 тысяч человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU Концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма и РФ «Крымская весна» показал, что большинство россиян поддерживают решение о проведении спецоперации на Украине. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. 18 марта в Лужниках прошел концерт-митинг в честь восьмилетия присоединения Крыма к России. Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин. В своей речи глава государства заявил, что на фоне спецоперации на Украине россияне едины и поддерживают друг друга. Также Путин в своем выступлении процитировал Библию. По данным ГУ МВД Москвы на митинге находилось более 203 тысяч человек: 95 тысяч на стадионе, более 100 тысяч рядом с ним. «Лица людей, которые были на концерте-митинге в Лужниках, показал — то, что сейчас происходит на Украине, пользуется поддержкой не просто большинства, а абсолютного большинства жителей России. Действительно, это точка, по важности равная многим историческим событиям», — сказал Максим Григорьев. По мнению политолога, на московском концерте-митинге могло бы присутствовать еще больше людей. «Количество людей на этом концерте, безусловно, очень большое, но в действительности там могло бы находиться значительно больше людей, если бы просто позволили размеры самих Лужников. По стране подавляющее число людей поддерживают то, что происходит», — заключил собеседник агентства. Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий после начала операции день. Владимир Путин отметил, что целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма и РФ «Крымская весна» показал, что большинство россиян поддерживают решение о проведении спецоперации на Украине. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. 18 марта в Лужниках прошел концерт-митинг в честь восьмилетия присоединения Крыма к России. Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин. В своей речи глава государства заявил, что на фоне спецоперации на Украине россияне едины и поддерживают друг друга. Также Путин в своем выступлении процитировал Библию. По данным ГУ МВД Москвы на митинге находилось более 203 тысяч человек: 95 тысяч на стадионе, более 100 тысяч рядом с ним. «Лица людей, которые были на концерте-митинге в Лужниках, показал — то, что сейчас происходит на Украине, пользуется поддержкой не просто большинства, а абсолютного большинства жителей России. Действительно, это точка, по важности равная многим историческим событиям», — сказал Максим Григорьев. По мнению политолога, на московском концерте-митинге могло бы присутствовать еще больше людей. «Количество людей на этом концерте, безусловно, очень большое, но в действительности там могло бы находиться значительно больше людей, если бы просто позволили размеры самих Лужников. По стране подавляющее число людей поддерживают то, что происходит», — заключил собеседник агентства. Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий после начала операции день. Владимир Путин отметил, что целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины.