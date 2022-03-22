Челябинский губернатор встретился с патриархом

Губернатор рассказал патриарху о строительстве новых храмов и соборов в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 марта в Москве в Даниловом монастыре встретился с патриархом Кириллом. Во время встречи обсуждались вопросы церковно-государственных отношений и строительства храмов в регионе, сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

«Спасибо за возможность встречи, для нас это важно. Совместно с митрополией мы завершаем реконструкцию храма Александра Невского. Уже в этом году будут сняты леса, а в 2023 году храм предстанет перед нами обновленным. Также продолжается работа по строительству главного кафедрального собора в Челябинске в честь Рождества Христова», — цитирует губернатора его пресс-служба.

Патриарх Кирилл в ходе встречи вспомнил свое посещение Челябинской области в 2010 году. По словам предстоятеля русской православной церкви, город имеет огромное значение для экономики страны. Патриарх также поблагодарил главу региона за те духовные перемены, которые сейчас происходят в городе.

На встрече также присутствовал глава Челябинской епархии митрополит Алексий. Священнослужитель занял свой пост 15 апреля 2021 года. 24 апреля Алексий провел в Челябинске первую службу.

В конце января в Челябинске в сквере Алое Поле, возле храма Александра Невского, состоялось открытие памятника императору Александру II. Памятник воздвигнут по просьбам православных челябинцев.

Встреча прошла в В Москве, в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре Фото: пресс-служба губернатора Алексея Текслера

Алексей Текслер поблагодарил Патриарха Кирилла за встречу и рассказал о работе, которая ведется Фото: пресс-служба губернатора Алексея Текслера

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