Посол России в США: санкции Запада не достигнут своей цели

25 марта 2022 в 07:56 Размер текста - 17 +

У США не получится поставить народ России на колени, заявил Анатолий Антонов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Масштабные санкции США направлены на разрушение российской экономики, однако они не достигнут своей цели. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале российской дипмиссии. «Очевидно, что очередной „пакет“ антироссийских санкций преследует цель разрушить экономику и подорвать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Но серийные санкционные удары не достигнут своих целей. Поставить народ России на колени перед неправдой не получится», — заявил Антонов. Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза начали вводить против России масштабные экономические санкции. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже президент России Владимир Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами. Президент подчеркнул, что граждане России не останутся без поддержки государства. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что санкционное давление только сплотит россиян, пишет «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Масштабные санкции США направлены на разрушение российской экономики, однако они не достигнут своей цели. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале российской дипмиссии. «Очевидно, что очередной „пакет“ антироссийских санкций преследует цель разрушить экономику и подорвать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Но серийные санкционные удары не достигнут своих целей. Поставить народ России на колени перед неправдой не получится», — заявил Антонов. Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза начали вводить против России масштабные экономические санкции. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже президент России Владимир Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами. Президент подчеркнул, что граждане России не останутся без поддержки государства. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что санкционное давление только сплотит россиян, пишет «Дни.ру».