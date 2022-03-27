Источник сообщил об антикризисных переговорах Махонина

Дмитрий Махонин сосредоточился на обратной связи от бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин стал чаще встречаться с бизнесом. Как сообщает источник URA.RU в правительстве, внутренние совещания проводятся в штатном режиме, но перед аппаратом поставлена задача проводить больше выездов и встреч.

«Работа губернатора, правительства и администрации перестроена так, чтобы обеспечить экономическую стабильность в регионе. Каждую неделю губернатор посещает несколько предприятий. Акцент на тех, которые либо обеспечивают продовольственную безопасность региона, либо имеют большой потенциал к импортозамещению», — рассказывает источник URA.RU в правительстве. Совсем недавно, к примеру, губернатор посетил группу птицефабрику «Продо» (производитель мяса) и «Сорбент» (средства защиты), 29 марта планирует посетить хладокомбинат «Созвездие».

Отдельное направление — встречи с отраслями. Махонин уже обсудил текущую ситуацию с аграриями, строителями, промышленниками, ИТ-компаниями — «чтобы было понимание, что происходит и как надо их поддерживать». Принял участие в форуме малого и среднего предпринимательства «Бизнес зовет», где обсудил с бизнесом уже утвержденные на уровне региона меры поддержки и их применение на практике. Собеседник отмечает также более тесное взаимодействие с депутатами и экспертными организациями.

«Сейчас надо чутко реагировать на запросы бизнеса и работодателей, чтобы в это непростое время иностранного давления можно было бы им оперативно оказывать поддержку — административную, логистическую, ту, которая укладывается в меры поддержки со стороны регионального или федерального правительства. Тем самым губернатор реально вовлечен в эти процессы», — говорит собеседник.

Важность таких встреч отмечает председатель пермского отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов. По его словам, на них все заинтересованные стороны приходят «к общему знаменателю». «Например, стройка. У губернатора своя позиция, у строителей — своя, у банков — своя. В ходе общения удается высказать все мнения, чтобы у главы региона была вся информация для принятия решений», — отметил Теплов.

На фоне спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которую Россия проводит с 24 февраля, западные страны усилили санкционное давление на страну. Он продолжается с начала нулевых и негативно отразилась и на самом Западе. Разрушились логистические и кооперационные связи, растет инфляция. По словам президента РФ Владимира Путина, главная задача — отмена России как страны.

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