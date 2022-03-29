Росгвардия поймала на Украине боевика, знающего важные сведения

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Боевик владел ценной информацией, уверяют в Росгвардии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные Росгвардии в ходе спецоперации задержали на Украине боевика, владеющего ценной информацией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Военнослужащие Росгвардии задержали участника теробороны Украины. Кроме оружия и боеприпасов были обнаружены фото- и видеоаппаратура. Сам он обладал важной информацией, позволившей подразделению избежать потерь при выполнении задачи», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, военные обнаружили также несколько пособников боевика и множество боеприпасов. Также в Росгвардии заявляют, что была обнаружена форма с символикой националистического батальона.

Спецоперация проходит на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. 29 марта в Стамбуле стартовал очередной раунд переговоров сторон.

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Военные Росгвардии в ходе спецоперации задержали на Украине боевика, владеющего ценной информацией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Военнослужащие Росгвардии задержали участника теробороны Украины. Кроме оружия и боеприпасов были обнаружены фото- и видеоаппаратура. Сам он обладал важной информацией, позволившей подразделению избежать потерь при выполнении задачи», — говорится в сообщении пресс-службы. По данным ведомства, военные обнаружили также несколько пособников боевика и множество боеприпасов. Также в Росгвардии заявляют, что была обнаружена форма с символикой националистического батальона. Спецоперация проходит на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. 29 марта в Стамбуле стартовал очередной раунд переговоров сторон.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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