Росгвардия поймала на Украине боевика, знающего важные сведения

Боевик владел ценной информацией, уверяют в Росгвардии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военные Росгвардии в ходе спецоперации задержали на Украине боевика, владеющего ценной информацией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Военнослужащие Росгвардии задержали участника теробороны Украины. Кроме оружия и боеприпасов были обнаружены фото- и видеоаппаратура. Сам он обладал важной информацией, позволившей подразделению избежать потерь при выполнении задачи», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, военные обнаружили также несколько пособников боевика и множество боеприпасов. Также в Росгвардии заявляют, что была обнаружена форма с символикой националистического батальона.

Спецоперация проходит на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. 29 марта в Стамбуле стартовал очередной раунд переговоров сторон.