Российская армия останется на Украине после завершения спецоперации, чтобы проконтролировать процесс демилитаризации и денацификации страны. Такое заявление сделал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем telegram-канале.
«Убежден, что Вооруженные силы РФ в ближайшие годы останутся на территории Украины. Только наша армия способна гарантировать выполнение любых соглашений с Киевом, только российский солдат надежно обеспечит демилитаризацию и денацификацию Украины», — написал Миронов.
Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ представили оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия на Донбассе. Таким образом российская спецоперация позволила спасти мирных жителей республики.
Российская армия останется на Украине после завершения спецоперации, чтобы проконтролировать процесс демилитаризации и денацификации страны. Такое заявление сделал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем telegram-канале. «Убежден, что Вооруженные силы РФ в ближайшие годы останутся на территории Украины. Только наша армия способна гарантировать выполнение любых соглашений с Киевом, только российский солдат надежно обеспечит демилитаризацию и денацификацию Украины», — написал Миронов. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ представили оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия на Донбассе. Таким образом российская спецоперация позволила спасти мирных жителей республики.