Миронов: армия России в ближайшие годы останется на Украине

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, миронов сергей
Только российская армия может проконтролировать процесс демилитаризации и денацификации Украины, заявил Сергей Миронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия останется на Украине после завершения спецоперации, чтобы проконтролировать процесс демилитаризации и денацификации страны. Такое заявление сделал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем telegram-канале.

«Убежден, что Вооруженные силы РФ в ближайшие годы останутся на территории Украины. Только наша армия способна гарантировать выполнение любых соглашений с Киевом, только российский солдат надежно обеспечит демилитаризацию и денацификацию Украины», — написал Миронов.

Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ представили оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия на Донбассе. Таким образом российская спецоперация позволила спасти мирных жителей республики.

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Российская армия останется на Украине после завершения спецоперации, чтобы проконтролировать процесс демилитаризации и денацификации страны. Такое заявление сделал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем telegram-канале. «Убежден, что Вооруженные силы РФ в ближайшие годы останутся на территории Украины. Только наша армия способна гарантировать выполнение любых соглашений с Киевом, только российский солдат надежно обеспечит демилитаризацию и денацификацию Украины», — написал Миронов. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ представили оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия на Донбассе. Таким образом российская спецоперация позволила спасти мирных жителей республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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