В ТРК Челябинска с 30 марта временно прекратили свою работу пять магазинов польского ретейлера LPP Group. Производителю принадлежат бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. О закрытии сообщили читатели URA.RU.
«Пришел с друзьями в „Алмаз“ купить вещи на весну. На фоне закрытия других магазинов, осталось не так много бутиков, где можно одеться. Сегодня закрылись, мне кажется, последние, где я мог купить одежду», — сообщил URA.RU читатель.
URA.RU связалось с ТРК «Алмаз». Там сообщили, что не имеют полномочий комментировать закрытие магазинов. На сайте ТРК «Родник» поисковик выдает новости закрывшихся компаний. Однако, прочитать их нельзя, так как текст удален.
Магазины прекратили свою деятельность на российском рынке после начала спецоперации РФ на Украине, и введения антироссийских санкций со стороны Запада. Данные ограничения призваны нарушить привычную жизнь миллионов россиян. Президент Владимир Путин назвал это войной с использованием экономических и политических средств.
Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.
В ТРК Челябинска с 30 марта временно прекратили свою работу пять магазинов польского ретейлера LPP Group. Производителю принадлежат бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. О закрытии сообщили читатели URA.RU. «Пришел с друзьями в „Алмаз“ купить вещи на весну. На фоне закрытия других магазинов, осталось не так много бутиков, где можно одеться. Сегодня закрылись, мне кажется, последние, где я мог купить одежду», — сообщил URA.RU читатель. URA.RU связалось с ТРК «Алмаз». Там сообщили, что не имеют полномочий комментировать закрытие магазинов. На сайте ТРК «Родник» поисковик выдает новости закрывшихся компаний. Однако, прочитать их нельзя, так как текст удален. В ТРК города уже закрылось много магазинов известных брендов. Среди них Adidas, Bershka, Puma, Zara, Mango и другие. На замену зарубежным магазинам пришли российские, которые смогут конкурировать с ведущими иностранными компаниями. Магазины прекратили свою деятельность на российском рынке после начала спецоперации РФ на Украине, и введения антироссийских санкций со стороны Запада. Данные ограничения призваны нарушить привычную жизнь миллионов россиян. Президент Владимир Путин назвал это войной с использованием экономических и политических средств. Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.