29 марта 2022

В Челябинске временно закрылись пять магазинов польской сети. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, переход, объявления, закрыто, работаем на вынос
В Челябинске временно закрылись магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay Фото:
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В ТРК Челябинска с 30 марта временно прекратили свою работу пять магазинов польского ретейлера LPP Group. Производителю принадлежат бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. О закрытии сообщили читатели URA.RU.

«Пришел с друзьями в „Алмаз“ купить вещи на весну. На фоне закрытия других магазинов, осталось не так много бутиков, где можно одеться. Сегодня закрылись, мне кажется, последние, где я мог купить одежду», — сообщил URA.RU читатель.

URA.RU связалось с ТРК «Алмаз». Там сообщили, что не имеют полномочий комментировать закрытие магазинов. На сайте ТРК «Родник» поисковик выдает новости закрывшихся компаний. Однако, прочитать их нельзя, так как текст удален.

В ТРК города уже закрылось много магазинов известных брендов. Среди них Adidas, Bershka, Puma, Zara, Mango и другие. На замену зарубежным магазинам пришли российские, которые смогут конкурировать с ведущими иностранными компаниями.

Магазины прекратили свою деятельность на российском рынке после начала спецоперации РФ на Украине, и введения антироссийских санкций со стороны Запада. Данные ограничения призваны нарушить привычную жизнь миллионов россиян. Президент Владимир Путин назвал это войной с использованием экономических и политических средств.

Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.

Новости компаний удалили с сайта ТРК «Родник»

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В ТРК Челябинска с 30 марта временно прекратили свою работу пять магазинов польского ретейлера LPP Group. Производителю принадлежат бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. О закрытии сообщили читатели URA.RU. «Пришел с друзьями в „Алмаз“ купить вещи на весну. На фоне закрытия других магазинов, осталось не так много бутиков, где можно одеться. Сегодня закрылись, мне кажется, последние, где я мог купить одежду», — сообщил URA.RU читатель. URA.RU связалось с ТРК «Алмаз». Там сообщили, что не имеют полномочий комментировать закрытие магазинов. На сайте ТРК «Родник» поисковик выдает новости закрывшихся компаний. Однако, прочитать их нельзя, так как текст удален. В ТРК города уже закрылось много магазинов известных брендов. Среди них Adidas, Bershka, Puma, Zara, Mango и другие. На замену зарубежным магазинам пришли российские, которые смогут конкурировать с ведущими иностранными компаниями. Магазины прекратили свою деятельность на российском рынке после начала спецоперации РФ на Украине, и введения антироссийских санкций со стороны Запада. Данные ограничения призваны нарушить привычную жизнь миллионов россиян. Президент Владимир Путин назвал это войной с использованием экономических и политических средств. Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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