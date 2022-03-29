В Челябинске временно закрылись магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В ТРК Челябинска с 30 марта временно прекратили свою работу пять магазинов польского ретейлера LPP Group. Производителю принадлежат бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. О закрытии сообщили читатели URA.RU.

«Пришел с друзьями в „Алмаз“ купить вещи на весну. На фоне закрытия других магазинов, осталось не так много бутиков, где можно одеться. Сегодня закрылись, мне кажется, последние, где я мог купить одежду», — сообщил URA.RU читатель.

URA.RU связалось с ТРК «Алмаз». Там сообщили, что не имеют полномочий комментировать закрытие магазинов. На сайте ТРК «Родник» поисковик выдает новости закрывшихся компаний. Однако, прочитать их нельзя, так как текст удален.

В ТРК города уже закрылось много магазинов известных брендов. Среди них Adidas, Bershka, Puma, Zara, Mango и другие. На замену зарубежным магазинам пришли российские, которые смогут конкурировать с ведущими иностранными компаниями.

Магазины прекратили свою деятельность на российском рынке после начала спецоперации РФ на Украине, и введения антироссийских санкций со стороны Запада. Данные ограничения призваны нарушить привычную жизнь миллионов россиян. Президент Владимир Путин назвал это войной с использованием экономических и политических средств.

Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам .

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