«Екатеринбург-Экспо» соберет деньги для помощи слабовидящим детям

Пианистка Василиса Карпенко от рождения лишена зрения Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины

Инклюзивный спектакль-сказка с симфоническим оркестром «Услышать невидимое» пройдет на сцене международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» МТС Live Холл 1 апреля в 19.00. Главными героями станут Елисей Мысин, написавший свой первый концерт для фортепиано в 8 лет, и талантливая пианистка Василиса Карпенко, от рождения лишенная зрения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда Святой Екатерины.

«„Услышать невидимое“ — это трогательный, душевный и удивительно гармоничный спектакль. Я уверен, что он не оставит никого равнодушным, потому что главными действующими лицами в нем выступают любовь, доброта, сострадание», — говорит директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев.

Билеты на спектакль тоже будут способны творить чудеса. «Средства, собранные в ходе спектакля, будут направлены на помощь подопечным Верхнепышминской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей имени С. А. Мартиросяна», — говорится в сообщении. Получить билет или пожертвовать посильную для вас сумму даже без посещения спектакля можно на сайте Фонда «Дети России».

Благотворительный инклюзивный спектакль-сказка «Услышать невидимое» подарит незабываемые эмоции каждому зрителю. «„Услышать невидимое“, значит, остановиться на секунду, заглянуть в свою душу. Найти и прочувствовать ценное, важное. То, что объединяет всех нас», — отметила директор Фонда «Дети России» Юлия Нутенко. Автор идеи спектакля и композитор — Евгений Кармазин, основатель профессионального концертного коллектива «Екатерининский оркестр».

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